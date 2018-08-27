Gölbaşı Belediyesi; PARDUS işletim sistemine geçiş yapacağını duyurdu

Gölbaşı Belediyesi ülke ekonomisine katkı sağlamak ve tasarrufta bulunmak için TÜBİTAK tarafından geliştirilen Linux tabanlı PARDUS işletim sistemine geçiş yapacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teknolojide 'yerlilik ve millilik' çağrısı ile harekete geçen Gölbaşı Belediyesi Türkiye’nin millileştirilmiş işletim şirketi 'PARDUS'a geçeceğini duyurdu.

DURUAY: “ÜLKEMİZE DUYDUĞUMUZ MESULİYET GEREĞİ BU KARARA ALDIK”