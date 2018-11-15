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Gölbaşı Belediyesi tarafından özel alanda koruma altına alınan Sevgi Çiçeği tohumları toprakla buluştu

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Gölbaşı Belediyesi tarafından özel alanda koruma altına alınan Sevgi Çiçeği tohumları toprakla buluştu
Dünya endemik bitki listesinde var olan ve Gölbaşı Belediyesi tarafından özel alanda koruma altına alınan Sevgi Çiçeği tohumları toprakla buluştu.

Sevgi Çiçeği üretim ve sergi alanında gerçekleşen ‘Sevgi Çiçeği’ ekim törenine, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirtaş, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Koruma ve İzleme Dairesi Bşk. Dr. Ali Özkir, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ziçev Öğrencileri  ve Ankara Hacı Bayram Veli  Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri katıldı.

Program da Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay Ziçev öğrencileri ile birlikte Sevgi Çiçeği tohumlarını toprakla buluşturarak onlara can suyu verdiler.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, sevgi çiçeği ekim töreninde yaptığı konuşmada, ‘Bugün burada Dünya endemik bitki listesinde var olan ve özel alanda koruma altına alınan Sevgi Çiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyoruz. Gölbaşımızın sembolü sevgi çiçeğimizin yok olmaması için Gölbaşı Belediyesi olarak özel gayret sarf ediyoruz. Şuan içinde bulunduğumuz bu alan bizim 3 dönümlük rezerve alanımız. Biz, bu alanda elde ettiğimiz tohumları Gölbaşımızın  birçok  noktasını Sevgi Çiçeklerimiz ile donatıyoruz. Biz Bu çiçeğe sahip çıkacağız. Bugün burada öğrencilerimiz ile çok güzel bir etkinlik oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca Sevgi çiçeğimizi sanat ile de buluşturuyoruz. Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa yaptığımız bir proje ile sanat sokağımızı yapacağız. Artık Sevgi çiçeğimizi nakış nakış işleyerek sanata çevireceğiz ve tüm Türkiye’ye duyuracağız. Ayrıca Sevgi çiçeğimizin coğrafi işareti içinde müracaatımızı yaptık. Allah nasip ederse iki ay içeresinde onu da alacağız. “dedi

 

Ekim töreninde konuşan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirtaş ise “Endemik bir bitki olan Sevgi Çiçeği nesli yok olayla karşı karşıya kalan bir bitkiydi. Burası için özel bir alanda tohum yetiştirdik. İnşallah burası sayesinde Gölbaşımızın her bahçesinde Sevgi Çiçeği yetişek hale gelecek.” ifadelerini kullandı.

ZİÇEV öğrencisi Muhtar lakaplı Emre Özgenç ise ; Sevgi  Çiçeği töreninde “ Bugün burada Sevgi Çiçeği ektik, Sevgiye Sevgi katsınlar, Yerlere izmarit atmasınlar, Cana can katsınlar, doğaya doğa katsınlar, temiz tutsunlar saygılar sevgiler” ifadelerini kullanarak çevre duyarlılığını dile getirdi.   

Sevgi Çiçeği  Ekim Programı Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın  programa katılanlara Çam fidanı hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.

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