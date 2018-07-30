Gölbaşı Eymir Gölü’nün hemen yanındaki 700 dönümlük arazi üzerine Millet Bahçesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Ankara'nın incisi olarak bilinen Eymir Gölü’nün hemen yanındaki 700 dönümlük arazi üzerine Millet Bahçesi yapılacak.

Millet bahçesi için pilot alanların belirlenmesiyle, projenin uygulanacağı kentler müjdeli haberi sevinçle karşıladı.Başkent Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde de Millet Bahçesi yapılacağının duyulması Gölbaşılıların yüzünü güldürdü. 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi'nin en dikkat çeken projelerinin başında Millet Bahçesi Projesi”yer alıyordu. Birçok şehirde eski statların yerine yapılacak olan bahçeler başkentte de Atatürk Kültür Merkezi'nin bulunduğu alana inşa edilecek. İçerisinde spor alanları, yeşil alanlar, tramvay ve göletlerin bulunacağı Millet Bahçesi'nden bir tanede Gölbaşı'na yapılmasına karar verildi.

MAVİ VE YEŞİLİN BİRLEŞTİĞİ NOKTADA 700 DÖNÜMLÜK MİLLET BAHÇESİ

Eymir Gölü'nün hemen yanındaki alana yapılacak olan Millet Bahçesi'yle göle bağlantı kurulacak. Eymir Mahallesi'ndeki yaklaşık 700 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi başkentlilerin yeni nefes alma noktasına dönüşecek. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ilçelerine Millet Bahçesi yapılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Başkan Fatih Duruay, geçtiğimiz gün Mogan Gölü'ndeki temizlik çalışmaları incelemesinin ardından Millet Bahçesi'nin yapılacağı alanı Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileriyle dolaştı.

DURUAY “CUMHURBAŞKANIMIZA GÖLBAŞILILAR ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, " Cumhurbaşkanımızın yeşil alan hassasiyeti ile başlattığı millet bahçesi projesinin uygulama noktalarından biri olarak Gölbaşımızı seçmesinden dolayı mutluluk duyuyorum.Gölbaşımıza yapılması planlanan Millet Bahçesi ile mavi ve yeşilin buluştuğu Gölbaşımıza bir yeşil alan daha kazandırılacaktır.Gölbaşımızda hayat bulacak bu anlamlı proje için başta Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere bütün Gölbaşılı hemşehrilerim adına teşekkür ederim”dedi.