Gölbaşı'nda Larvasit Uygulaması Yapılıyor

Gündem 19.07.2019, 13:55
Gölbaşı'nda Larvasit Uygulaması Yapılıyor
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Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sivrisinekle mücadeleye etkin yöntemler kullanarak devam ediyor.

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