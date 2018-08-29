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Gölbaşı Şehir Parkı açılıyor

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Gölbaşı Şehir Parkı açılıyor
Başkent’in yeni gözdesi olmaya aday Gölbaşı Şehir Parkı 30 Ağustos’ta ünlü şarkıcı Serkan Kaya’nın vereceği konserle açılıyor.

Eymir, Seğmenler ve Şafak Mahalleleri’nin kesişim noktasında 117 bin m²’lik alana kurulan  Gölbaşı Şehir Parkı’nın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda resmi açılışı yapılacak.

Açılışta “İşte, “Kalakaldım” ve “Mesele” şarkılarıyla çıkış yapan arabesk müziğin son starı Serkan Kaya konser verecek. Yoğun bir katılım gerçekleşeceği beklenilen açılış programı saat 18.00’da başlayacak.

AÇILIŞ ÖNCESİ TÜRK HAVA KURUMU GÖSTERİLERİ YER ALACAK

Şehir Parkı açılış programının hemen öncesinde Türk Hava Kurumu’nun nefes kesen gösterileri yer alacak. Gösterilerde Motorlu Yelkenat, Motorlu yamaç paraşütü, RCM Model uçak uçuşu açılışı renklendirecek.

Gölbaşı Belediyesi'nin en yeni projelerinden olan Şehir Parkı, birbirinden farklı imkanları ile 7'den 77'ye herkese hitap ediyor.

KENDİ ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETEN PARK

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın “Türkiye’de bir belediye tarafından yaptırılan, tasarlanan ve organize edilen ilk “otopark çatı üstü Güneş Enerji sistemi “ olma özelliğini taşınıdığını ifade ettiği “Şehir Parkı” kendi enerjisini kendi üretmesiyle dikkat çekiyor. Parkın otopark bölümünün üzerindeki bin 536 adet panel sayesinde günlük 407 kilowatt elektrik üretilecek.

EYMİR VE MOGAN GÖLLERİNİ GÖREN 42 METRELİK DÖNME DOLAP

Şehir Parkı ayrıca, Mogan ve Eymir Gölleri’ni aynı anda görebilen 42 metre yüksekliğe sahip  dolabıyla da dikkat çekiyor. Ankara’nın  en yüksek dönme dolaplarından olan ‘Şehir Parkı Dönme Dolabı’nın yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olması bekleniyor. 42 metre yüksekliğindeki dönme dolap yavaş tur hızı  ile kullanıcılara  manzara imkanı  ve fotoğraf çekme fırsatı sunuyor. 20 kabinden oluşan dönme dolap yaz ve kış  dönemlerinde de ziyaretçilerini bekleniyor. Her bir kabinin en fazla 6 yolcu alabileceği dönme dolap, konforlu kabin yapısıyla da Eymir ve Mogan Gölleri’nin manzarasının tadını çıkarmak isteyenlere rahat bir kullanım imkanı sunuyor.

DÖNME DOLABIMIZ ÖNEMLİ BİR TURİSTİK DEĞER, ÖNEMLİ BİR SİMGE OLACAKTIR”

42 Metrelik Şehir Parkı dönme dolabının Gölbaşı için önemli bir turistik değer olacağını vurgulayan Duruay, dönme dolabın “Yerli London Eye” olacağını ifade etti. Duruay: “Dönme dolabımız Gölbaşı denilince akla gelecek yapılardan birisi olacaktır. Örneğin, İngiltere'nin başkenti Londra'da , Thames Nehri’nin kenarında bulunan “London Eye" büyük bir turistik simge olmayı başarmıştır. Ve şehrin simgesi olmuştur. İnanıyorum ki,  Mogan ve Eymir Gölleri’nin muhteşem manzarasını gören “Şehir Parkı Dönme Dolabımız “ tıpkı “Londra Eye” gibi yerli ve yabancı turistlerin, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı olacaktır. “Şehir Parkı Dönme Dolabımız” sadece Gölbaşı için  değil Ankara içinde önemli turistik değer, önemli bir simge  olacaktır”dedi.

 

“ADRENELİN TUTKUNLARI İÇİN TELEFERİK – ZİP LİNE”

260 metre mesafeli Teleferik-Zip Line sisteminin de yer aldığı  Şehir Parkı’nın adrenelin tutkunlarının da uğrak noktası olması bekleniyor.

“ŞEHİR PARKI’NDA YOK YOK”

Başkan Duruay “yok,yok”dediği şehir parkı için, “Şehir Parkı’n tasarlarken Gölbaşılı hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarını ve konforunu düşündük. Şehir Parkı’nda vatandaşlarımızın sakin, bol yeşil alan içeren estetik açıdan çok güzel bir parkı vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bunun için Şehir Parkı içerisine,  toplamda biri büyük olmak üzere, su ve ışık gösterisi yapan   5 adet gölet  koyduk. Vatandaşlarımızın sporun her çeşidini rahatça yapmaları için gençlere ve orta yaş grubuna da hitap etmek üzere iki adet açık basketbol sahası, iki adet kapalı futbol sahası, iki adet kapalı tenis kortu ve çok sayıda açık hava fitness alanları, bisiklet yolu, koşu ve yürüyüş yolları, gibi spor faaliyetlerinin gerçekleştirileceği alanlar yerleştirdik.Yine vatandaşlarımızın aileleri ile iyi vakit geçirmesi için dumansız piknik alanları da ihmal etmedik.Hemşehrilerimizin rahatı için deyim yerindeyse “yok yok” diyebileceğimiz bir park yaptık”ifadelerinde bulundu.

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