Gölbaşı Vilayetler evinde ‘Sevgi Çiçeği’ toplantısı yapıldı

Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı’nın endemik çiçeği ‘Sevgi Çiçeği’ni korumak, tanıtmak ve markalaşmasını sağlamak için Çevre Bakanlığı yetkilileri, Gazi..

Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı’nın endemik çiçeği ‘Sevgi Çiçeği’ni korumak, tanıtmak ve markalaşmasını sağlamak için Çevre Bakanlığı yetkilileri, Gazi, Ankara, Atılım Üniversteleri akademisyenleri, TEMA temsilcilerinin katılımıya tanışma ve işbirliği toplantısı düzenledi. Toplantıya,AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkan’ı Fatih Duruay, Sevgi Çiçeği kitabı yazarı Hulusü Gürpınar da katıldı.

Toplantıya katılan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan “Bir Ankaralı olarak ve Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü yapmış bir kişi olarak Gölbaşı’nın Mogan Gölü’nün temizlenmesi ve Sevgi Çiçeği’nin korunması için attığı adımlardan dolayı teşekkür ediyoruz.İnşallah siz değerli akademisyelerin, Çevre Bakanlığı bürokratlarımızn, biz siyasilerin ve Gölbaşı Belediyemizin ortak çalışması ile ‘Sevgi Çiçeği’ni koruyacağız, tanıtacağız”dedi.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ise “Kaymakamlık olarak Sevgi Çiçeği’nin tanıtılması ve korunması için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Başkan Duruay “Üniversitelerimiz, STK’larımızla ortak çalışağız”

‘Sevgi Çiçeği’nin buluşturduğu toplantıda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay: “Gölbaşımızın sadece yöremize has kırmızı sevgi çiçeğini tanıtmak, geliştirmek için tertip ettiğimiz toplatımıza teşrif eden tüm akademisyenlerimize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratlarımıza, TEMA gönüllülerine teşekkür ediyorum. Sevgi çiçeğinin korunması ve geliştirimesi için bilhassa akademik bilimsel çalışmalara çok önem veriyorum.Gölbaşı’nda yerleşkesi olan Gazi Üniverstesi, Ankara Üniverstesi ve Atılım Üniverstesi’ne sevgi çiçeğinin tanıtılması yönünde şimdiye kadar yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra, tüm kurumlarımız STK’larımızla işbirliği halinde daha büyük projelerle Sevgi çiçeği tanıtacağız, zihinlere nakşedeceğiz ” dedi.