Gölbaşılı hanımlara “Ruhsal hastalıklar” “Ruhsal hastalıklar yaşayanların yaşadığı problemler” anlatıldı

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliği ile yapılan, annelere yönelik sağlık seminerleri devam ediyor.

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliği ile Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde Gölbaşı lı kadın lara “Ruhsal hastalıklar” “Ruhsal hastalıklar yaşayanların yaşadığı problemler” anlatıldı.

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ’nde görev yapan sosyal hizmetler uzmanı Arzu Doğan’ın katılımıyla gerçekleşen seminerde ruhsal hastalıklar yaşayan, toplumda ayrımcılık ve damgalamaya maruz kalan insanların toplumsal problemlerine ilişkin bilgi verildi. Seminerde sosyal hizmetler uzmanı Arzu Doğan: “Ruh sağlığı sağlığı tedavisi gören hastalarla ilgili toplumda ciddi bir önyargı sorunu var.Ruh sağlığı hastalarının damgalanarak toplum dışına itilmektedir. Bu durum tedaviyi geciktirmektedir. Toplumdaki önyargı ve damgalama nedeniyle ruhsağlığı hastalarının, hastalıklarını uzun süre gizlemeyi tercih ettikmekteler ve yalnızlaşmaktalar”dedi.

Dünyada her 3 kişiden 1’inin hayatlarının bir evresinde akılhastalığı deneyimlediğini, her 5 kişiden 1’inin ise son 12 ayda bir akıl hastalığı yaşadığını vurgulayan sosyal hizmetler uzmanı Doğan: “akıl ve ruh sağlığı hastalıklarının yaygınlığı konusunda da toplumumuz yeterince bilinçli değil, Ruh sağlığı bozuk hastaların durumunun iyileştirilebilmesi için öncelikle önyargıların kırılması gerekir”dedi.