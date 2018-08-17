Gölbaşı'nda bulunan parklardaki oyun guruplarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başladı

Gölbaşı Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çocuklara daha sağlıklı bir eğlence alanı oluşturmak adına, parklardaki oyun guruplarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başladı.

Halk sağlığına büyük önem veren Gölbaşı Belediyesi, ilçe genelinde Kurban Bayramı öncesi parklardaki oyun grupları ve spor aletleri ile oturma ve piknik alanlarını doğal ilaçlarla yıkayarak dezenfekte ediyor.

Gölbşaı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürüğüne bağlı olarak çalışan yıkama ve dezenfekte ekibi, ilçe genelinde bulunan parklarda hummalı bir çalışma yürütüyor. İlçe genelinde bulunan oyun grupları ve spor aletleri ile oturma ve piknik alanlarını, insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkayıp dezenfekte yapıyor. Böylelikle parkları kullanan vatandaşlar ve çocuklar mikrop ve haşerelere karşı korumuş oluyor.

Ayrıca anne ve babaların hijyen konusunda endişe ettiği parklardaki çocuk oyun guruplarını daha temiz hale getirmek için önemli bir çalışma başlatılmış olup, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerce yürütülen uygulama kapsamında çocukların kullandığı oyun grupları dezenfekte ediliyor. Daha çok yaz aylarında parklarda oynayan çocukların, temizliğine özen gösterdiğimiz parklarımızda mevcut oyun gruplarında hijyen endişesi olmadan doya doya vakit geçirecekler.