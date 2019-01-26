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Gölbaşı'nda "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim gerçekleştirildi

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Gölbaşı'nda "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim gerçekleştirildi
Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ‘ .

Gölbaşı Belediye Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde Gölbaşı Belediye personeli “Sıfır Atık Projesi” uygulama eğitimi aldı. Eğitimde belediye personeline projenin detayları tanıtıldı, konuya ilişkin ilk eğitim verildi. Personelin, çalıştığı ortamda kendi çöpünü nasıl ayrıştıracağı slayt ve videolarla anlatıldı.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik işleri müdürlüğünde görev yapan çevre mühendisleri tarafından verilen  eğitimde, israfın önlenmesi, atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi konu başlıklarına değinildi. Ayrıca Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye içerisinde belirlenen noktalara renk skalasına göre geri dönüşüm kutularının yerleştirileceği ve böylece çıkan atıkların kaynağında ayrı toplanacağı da yapılan eğitim sunumunda belirtildi. Toplantıda ayrıştırılan çöplerin ne şekilde dönüştürüleceği hakkında bilgi veren yetkililer, hem doğanın kazanacağı hem de çevre bilincinin aşılanacağını vurguladı.

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