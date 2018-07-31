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Gölbaşı'nda su kesintisi

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Gölbaşı'nda su kesintisi
GÖLBAŞI İLÇESİNDE ASKİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN İÇME SUYU HATTI BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE, 1-2 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA 24 SAAT SÜREYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAK.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Konya Yolu Gölbaşı şehir geçişi güzergahındaki içme suyu hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle Gölbaşı ilçesinde, 1-2 Ağustos tarihleri arasında 24 saat boyunca su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Su kesintisinin, 1 Ağustos Çarşamba günü saat 07.00’da başlayarak 2 Ağustos Perşembe günü saat 07.00’a kadar devam edeceği bilgisini paylaşan ASKİ Genel Müdürlüğü, bu süre içinde vatandaşların mağdur olmaması için bu uyarıyı dikkate almalarını istedi.

 

SU KESİNTİSİNDEN BAZI MAHALLELER ETKİLENECEK

Yapım çalışması tamamlanan yeni içme suyu hattının mevcut hatta bağlantı çalışmaları kapsamında Gölbaşı ilçesi Taşpınar, Tulumtaş, İncek ve Koparan Mahalleleri hariç diğer tüm mahalleler su kesintisinden etkilenecek.

İçme suyu bağlantı çalışmaları boyunca 24 saatlik imalat süresine ek olarak betonlama çalışmaları da devam edecek. ASKİ tarafından bu süre içinde ayrıca boşalan boruların dolmasının zaman alacağı ve kesintiye ilave yüksek katlı binaların su alma süresinin 12 saate kadar çıkabileceği kaydedildi.

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