ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 2004 YILINDA HİZMETE ALINAN ‘’GÖRME ENGELLİLER EĞİTİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ’’, TEKNOLOJİK UYGULAMALARLA GÖRME ENGELLİLERE HİZMET VERİYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘’Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi’’ teknolojinin tüm imkanlarını üyelerine sunmaya devam ediyor.

Görme engelli bireylerin kendilerine özel program yüklü bilgisayarlarda araştırma yapabilmeleri ve Breille (kabartma yazı) ile bilgiye kolaylıkla ulaşabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 14 yıl önce kurulan merkez, görme engellilerin gözü kulağı oluyor.

Görme engellilerin tüm yazılı kaynaklardan dilediğince yararlanabilmeleri için gerekli teknik donanım ve geniş kapsamlı kütüphane sistemine sahip merkezde, görme engelliler için sesli kitap uygulaması da bulunuyor.

ANKARAY Beşevler Metro İstasyonu içinde yer alan Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi, haftanın yedi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 11 personel ile birlikte 5 bin 755 üyeye ücretsiz olarak hizmet veriyor.

BİLGİYE ERİŞMEK HERKESİN HAKKI

Türkiye’nin pek çok bölgesinde yaşayan görme engelli vatandaşların ücretsiz olarak yararlandığı merkezde; Türkçe sentezleyici programının bulunduğu 30 adet bilgisayar, internet, ekran okuma programı, kitaplar, kaset ve CD’ler, Braille Display (ekran okuyucu) bulunuyor.

TÜM AYRINTILAR DÜŞÜNÜLDÜ

Gelişen teknolojiyle birlikte merkezde sunulan her türlü imkandan faydalanan üyeler, eğitimlerine katkı sağlamasının yanı sıra toplumsal ve sosyal yaşamdan da soyutlanmayarak mutlu bir birey olarak yaşamlarına devam ediyorlar.

Bilgiye erişimde engellerin ortadan kaldırıldığı merkeze de üyelere çay ve su gibi içeceklerde ücretsiz olarak ikram ediliyor.

“HER KAYNAĞA RAHATLIKLA ULAŞABİLİYORUM”

Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi’nin ilk üyelerinden olan görme engelli Levent Akdoğan, üye olduğu günden itibaren büyük bir istekle geldiği merkezde üyelerin rahatlığı ve huzuru için her şeyin düşünüldüğünü söyledi.

Akdoğan, “Burası her açıdan çok rahat ve huzurlu. İstediğim kaynağa donanımlı teknolojik cihazlar aracılığıyla rahatlıkla ulaşabiliyorum. Görme engelli oluşum bilgiye erişmeme engel değil. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.