Göz Altı Morluklarından Kurtulmanın Pratik Yolu

Her yaş grubunda görülen göz altı morlukları, bu durumdan muzdarip kişilerin sosyal hayatını etkilediği gibi kişinin ruh haline de olumsuz etkiler bırakabiliyor. Bu durumun önüne geçmek ve göz altı morluklarını ortadan kaldırmak için öncelikle, problemin kaynağına inilmesi gerekiyor.

Kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyen ve fiziksel hiçbir rahatsızlık yaratmasa da estetik olarak insanları mutsuz etmeye yeten bir problem göz altı morlukları… Bu konuda, göz altı morluklarını ortadan kaldırmak adına atılması gereken ilk adım, göz altı morluklarının ortaya çıkma sebebini bulmaktır. Göz altı morluklarının ana nedenleri; genetik özellikler, düzensiz ve yetersiz uyku, fiziksel yorgunluk, aşırı stres yapmak, dengesiz ve yetersiz beslenme olarak öne çıkmaktadır.

Göz altı morluklarının etkisini en aza indirebilmek adına saydığımız bu nedenlere dikkat etmeli ve günlük yaşantınızı daha düzenli bir hale getirmeniz gerekiyor. Bunun dışında evdeki malzemeler ile hazırlayacağınız tedavi yöntemleriyle de göz altı morluklarının etkisini azaltabilir hatta tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Göz Altı Morluklarını Ortadan Kaldırmak İçin Evde Uygulanabilecek Yöntemler

Evinizdeki malzemelerle göz altı morluklarınızı gözle görülür bir şekilde azaltmanız oldukça kolay. Düzenli bir şekilde uygulayacağınız bu yöntemler ile kısa süre içeresinde siz de farkı kendi başınıza deneyimleyebilirsiniz.

Göz altı morluklarına ve hatta göz altı torbalarına en faydalı olan bitkinin salatalık olduğunu herhalde bilmeyen yoktur. Hazırlaması sadece 1 dakika süren bu yöntemle göz altı morluklarınızdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Bol sulu olan bir salatalığı ince olacak şekilde dilimledikten sonra göz kapanlarınızın üzerine ve göz altı bölgesine gelecek şekilde yerleştirin. Her gün 15 dakika kadar bu işlemi tekrarlayın.

Limon ve domates suyunu karıştırarak maske hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı göz altılarınıza nazik bir şekilde sürerek göz altı morluklarına elveda diyebilirsiniz.

Elma meyvesi de göz altı morluklarının en büyük düşmanları arasında yer alıyor. Elmaları güzelce yıkadıktan sonra rendeleyin. Rendelenmiş elmaların suyunu sıkarak sıvı hale getirin. Daha sonra bir tatlı kaşığı Türk kahvesini elma suyu ile karıştırıp göz altlarınıza uygulayın.