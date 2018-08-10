GÖZÜMÜZÜN NURU KIL BİZİ, EY NAMAZ!!!

Bülent Ertekin

Şahsın biri İmam Sadık' ın yanına geldi ve şöyle dedi :

-Ey efendim ben bir bahçe satın aldım. Her yönüyle verimli ve güzel bir bahçe olmasına rağmen tüm işlerim tersine döndü ve evimin düzenini bozdu sebebi ne olabilir?

İmam Sadık şahsa;

-Acaba bahçe seni meşgul etti de namazını hafife mi aldın?

Adam;

-Hayır efendim, aksine Allah'a şükür etmek için daha çok özen gösteriyorum."

İmam;

-Peki ailenden namazı hafife alan varmı?:

Şahıs;

-Efendim onlar benden daha çok bu konuya hassaslar" dedi.

İmam;

-Bahçede çalışan işçilerin içinde namaz kılmayan veya namazı hafife alan varmı?

Şahıs;

-Yok efendim bahçede çalışan işçiler de iman ehli kimseler" dedi.

İmam elini başına koydu gözlerini kapatıp bir müddet sükût etti. Başını aniden kaldırdı ve şöyle buyurdu : " Bahçenin sonunda kurumaya yüz tutmuş bir ağaç var. O ağaçta bir karganın yuvası var, o yuvada bir kemik var, o kemiği al ve bahçen den uzaklaştır.

Adam yerinden kalktı ve İmâm ın buyurduğu yere doğru hızla hareket etti ve haber verdiği gibi ağaçtaki yuvaya çıktı ve kemiği buldu aldığı gibi hemen bahçeden çıkardı ve uzak bir yere attı.

İmam Sadık' ın yanına döndü kemiğin ne olduğunu sordu. İmam gitmesini daha sonra gelmesini istedi. Adam gitti hergün işleri daha da güzelleşiyordu. Bir müddet sonra tekrar imamın yanına geldi ve o kemiği sordu.

İmam şöyle buyurdu :

-O namaz kılmayan bir insanın kemiği idi şiddetli yağmur mezarını tahrip etmiş kemikleri dışarı çıkmıştı. Karga yuvasını yaparken onu bulup yuvasına getirmişti. O kemik senin bahçen de olduğu için işlerin ters gidiyordu. "

Yüce kitabımız Kuran-i Kerim'de mealen

İman edip iyi işler yapan, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rabbleri katında elbette mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı gibi, onlar mahzun da olmazlar.

(Neml süresi)

Araf Suresi, 170. ayet: Kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlar, şüphesiz Biz salih olanların ecrini kaybetmeyiz.

Enfal Suresi, 3. ayet: Onlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Risale ı Nur Külliyatında

Evet, insanın kalbi ki, nihayetsiz üzüntülere ve elemlere maruz; nihayetsiz lezzetlere ve emellere düşkün olup, şu âlemi kuşatabilecek bir muhabbet ile doludur. Elbette böyle bir kalbin gıdası ve kuvveti, her şeye gücü yeten bir Rahim-i Kerim’in kapısını namaz ve dua ile çalmakla elde edilebilir.

Namaz kılmayan insanın kemiği, tüm işleri alt üst ediyor, insan hayatının düzenini bozabiliyorsa varın siz bir düşünün?

İnsanın evinde namaz kılmayan bir insan olursa o evin hali ne olur?

Rabbim sen bizleri namazı ikame edenlerden eyle.

O halde

GÖZÜMÜN NURU,

KIL BENİ EY NAMAZ!!!

HAYIRLI CUMALAR CUMANIZ MÜBAREK OLSUN.

Selâm ve dua ile.