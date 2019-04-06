Gratis Ankara'da ivekte Mağaza Açtı Türkiye’de 600 Mağazaya Ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen kişisel bakım marketi Gratis, 600’üncü mağazasını Ankara’da açtı.

Firmadan yapılan söylemeye göre, Gratis, 600’üncü mağazasını Ankara’da açtı. Tüketicilerin alışveriş tecrübelerini yine şekillendirme niyeti ile 10 sene evvel yola çıkan ve bu süreçte şahsi bakım sektörüne yeni bir vizyon kazandıran Gratis, Ankara İvedik Sokak Mağazası ile Ankara’da 52’nci,Türkiye’deki 600’üncü mağazasına erişti.

Gratis, Ankara İvedik Sokak Mağazası'nda da alıcılarına makyaj mahsullerinden cilt bakımına, bebek bakımından paklik mahsullerine ve hijyenden atıştırmalığa kadar 12 değişik kategoride 8 binden fazla mahsul sunacak.

Uzmanlığı ve fark yaratan servis kavrayışı ile ödünlü hizmetler sunan Gratis, gelişmesini yeni yatırımları ile sürdürüyor. Yaygın hizmet ağı ile sektörde liderliğini sürdüren Gratis, yakın zamanda başlattığı şartsız iade yarıyılı gibi sektörün hizmet çıtasını yükselten hizmetleriyle de alıcı tecrübelerinde yenilikler sunuyor.

Tüketiciler tarafından "aşık olunan marka" ve "şahsi bakım sektörünün 1 numaralı markası" seçilerek bir hayli mükâfat alan Gratis, Türkiye çapında 78 şehirde 600 satış noktası ile hizmet vermeye devam edecek.