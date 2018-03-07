GREK RUHUNUN YAŞAM GÜCÜ “ ZORBA ”

Mikis Theodorakis’in müziği, Lorca Massine’nin metni ve koreografisi ile hayat bulan ZORBA, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının eşsiz yorumlarıyla 10 Mart 2018 Cumartesi 20.00’de Opera Sahnesi’nde.

Mikis Theodorakis’in ifadesiyle; ‘ Zorba benzeri bir kişiliğin, toplumumuzda yeri giderek önem kazanacaktır. Yeni teknolojiler insanları özgür kılacak ve onlara başka faaliyetlerde bulunabilecekleri daha fazla zaman sağlayacaktır. Bu da elbette sanatın yararına olacaktır…’

Hikayenin odak noktası; o iki dünya ve iki uygarlık arasındaki buluşmadır. Bir tarafta toprağın ve dağın insanı olan, sevgiyle, aşkla, umutla zorluklara karşı ayakta durmayı öğrenen ve öğreten Alesis ZORBA, diğer tarafta ise onun dünyasına giren “Amerikalı” genç vardır.

Küçük bir Yunan kasabasına gelen Amerikalı John, etkilendiği ve parçası olmak istediği geleneklerin cazibesine kapılarak güzel bir dul olan Marina'ya aşık olur. Yabancı birine aşık olduğu için Marina'ya köylüler karşı çıkar. Ancak John ile Marina'ya, John'un dostu Zorba sahip çıkar.

ZORBA (BALE/ 2 PERDE )

Orkestra Şefi (Bujor Hoinic), Libretto ve Koreografi ( Lorca Massine), Koreografi Asistanı (Anna Krzyskow), Dekor ve Kostüm (Gürcan Kubilay), Işık (Fuat Gök)



Tarih: 10 Mart 2018,Cumartesi

Saat: 20:00

Yer: Opera Sahnesi

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

www.dobgm.gov.tr