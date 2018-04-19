“GÜLEN” İSİMLİ SOKAK VE CADDELERE, “VATAN, HİLAL, ALSANCAK, ANAYURT, BAYRAK, DİRİLİŞ VE KAYI” YAZILI YENİ İSİMLER VERİLDİ

ANKARA’DA CADDE VE SOKAKLARA VERİLEN “GÜLEN” İSİMLERİNİ TAŞIYAN TABELALAR KALDIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ’nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda Başkent’in birçok noktasında yer alan Hain terör örgütü FETÖ’nün Lideri Fethullah Gülen’in soyadını çağrıştıran tüm cadde ve sokak isimleri değiştirildi.

Ankara Valiliği ’nin de “olur” onayının ardından yeni tabelalar Ankara Büyükşehir Belediyesi Numarataj ekipleri tarafından yerlerine takıldı.

7 CADDE VE SOKAK İSMİ DEĞİŞTİ

Bu kapsamda Başkent’te bulunan ve ismi “Gülen” olan 7 ayrı cadde ve sokak ismi değiştirilirken, sokak ve caddelerin yeni isimleri birlik ve beraberliği çağrıştıran, “Vatan, Hilal, Alsancak, Anayurt, Bayrak, Diriliş ve Kayı” oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin terörle mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda “Gülen” isimleri;

-Çubuk Esenboğa Merkez Mahallesi’nde Vatan Sokağı,

-Elmadağ Yenimahalle’de Hilal Sokağı,

-Kazan Kayı Mahallesi’nde Alsancak Sokağı,

-Keçiören Bağlarbaşı’nda Anayurt Sokağı,

-Pursaklar Sirkeli Yeşilova’da Diriliş Sokağı,

-Pursaklar Saray Cumhuriyet Mahallesi’nde Bayrak Sokağı,

-Keçiören Karşıyaka’da Kayı Caddesi

olarak değiştirildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN DİPLOMATİK KARARLARA DESTEK