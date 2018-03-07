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Gülseren-Anayurt Kentsel Dönüşüm Projesi; tüm Ankara’ya örnek olacak

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Gülseren-Anayurt Kentsel Dönüşüm Projesi; tüm Ankara’ya örnek olacak
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Gürol Konyalıoğlu, Gülseren-Anayurt Mahalleleri’nde uygulanan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Anayurt Mahalle Muhtarlığı’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Akgül, “5 etap ve 5.260 konuttan oluşan Gülseren-Anayurt Kentsel Dönüşüm Projemizin bölgeye kazandıracağı yeni imaj, tüm Ankara’ya örnek olacak. Hızla devam eden projede amacımız biran önce siz hak sahiplerine evlerini teslim etmek” dedi.

Tercih edilen bir proje

Gülseren-Anayurt Kentsel Dönüşüm Projesi’nin %21’i konut, %57’’si yeşil alan, %22’sinin yol ve sosyal donatı alanı olması nedeniyle tercih edilen bir çalışma olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Türkiye’de kentsel dönüşüm projeleri ortalama 9 yılda tamamlanıyor. Biz bu süreyi minimize ederek vatandaşlarımızın biran önce evlerine kavuşması için TOKİ Başkanımız ve yetkililerle sürekli istişarelerde bulunuyor, bunların neticesinde de sizleri bilgilendiriyoruz” dedi.

Her daire aynı kalitede yapılıyor

Anayurt ve Gülseren mahallelerinin bu dönüşümle birlikte çarpık yapılaşmanın önüne geçilerek, depreme dayanıklı modern konutların inşa edildiğini ifade eden TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Gürol Konyalıoğlu, “Bütün dairelerimiz fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapılıyor. Her daire aynı kalite ve aynı işçilikle inşa ediliyor” dedi.

Gülseren-Anayurt Kentsel Dönüşüm Projesi;

  • 1.Etap kapsamında 688 konut hak sahiplerine teslim edildi.
  • 3. Etap kapsamında 392 konutun kuraları çekildi ve 1 aya kadar teslim edilmesi planlanıyor.
  • 2. Etap ve 4. etap kapsamında inşaatı süren 1759 konutun 2018 yılı sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.
  • 5. Etap kapsamında yaklaşık 500 konutun ihale hazırlığı devam ediyor.
  • Proje kapsamında 3 adet okul ve 1 adet caminin inşaatları devam etmekte olup 2018 yılı sonuna kadar hizmete sunulması planlanıyor.
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