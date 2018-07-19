GÜN BATIMI

Müfit Demirkol

Her gün batımında insan bin bir düşünce içinde ve yeni hayaller içinde kalır. Bazen gün içerisinde ki olaylar insana hüzün verir. Bazen o günün tekrarlanmasını ister. Gün batımı ile son bulan neşe veya kederin, yeni bir günün doğması ile tekrar canlanacağını düşünerek umutlanır insanoğlu . Hep iyi olacağını düşünür. Ümit eder.

Nazım, bir gün batımında bakın ne söylemiş.?

Koynumda çırılçıplaksınız

Şehir, akşam ve sen

Aydınlığınız yüzüme vuruyor

Bir de saçlarınızın kokusu.

Bu çarpan yürek kimin

Sesleri soluklarımızın üstünde küt küt atan

Senin mi şehrin mi akşamın mı yoksa benimki simi?

Akşam nerde bitiyor nerde başlıyor şehir

Şehir nerde bitiyor sen nerde başlıyorsun

Ben nerde bitip nerde başlıyorum?

Nazım Hikmet

Her gün batımı insanda bazen, bir hüzün, bazen de bir sevinç yaşatır.

Milletçe de yaşananlar, tek bir kişinin yaşadığından pek farklı değildir. Bazen milletçe de gün batımında olduğu gibi hüzünlenip, hayaller içinde, belki biraz korku ile, belki de bir ümit ile gün batımını arkasından yeni doğacak olan yeni bir günün, bir başlangıcın olduğuna inanırız.

Her yeni doğan güneş, bir gün batımında ki gibi insanoğlunu hüzünlendirmez.

Aksine her yeni doğan güneş bir umuttur.

Bir sevinçtir.

Her şey bitti derken yeni bir gün ile umutlanmak...