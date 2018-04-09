Gündem çok yoğun

Eyüphan Kaya

Gündem öyle yoğunlaştı ki, artık bir konuya bir yazı ayıramaz olduk. Dolayısıyla bu yazımda birden fazla mevzudan bahsetmek durumunda kaldım

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Kendi vatandaşınla ilgilen, dua al

Medeni bir devlet sahibi olduğunuzu iddia ediyorsanız, vatandaşlarınızla birebir uğraşmanız lazım.

Hangi vatandaşın adresi neresidir?

Geçimini nasıl sağlıyor?

Mutlu mu, mutsuz mu?

Bu soruların cevaplarını öğrenmek istiyorsanız, gençlerinizle, kadınlarınızla orta yaş vatandaşlarınızla, emeklinizle değişik programlar çerçevesinde ilgileneceksiniz.

Özellikle gençlerimizden başlarsak milyonlarca üniversite mezunlarımız var, mezun oldukları okulun alanında iş bekliyorlar ama o alanda ihtiyaç yok, atama/görev alma sıkıntısı yaşanıyor.

O zaman günümüzün ihtiyacına cevap veren 20-30 meslek belirleyeceksiniz ve gençleri yeteri kadar bir eğitimden geçirerek onlara apayrı bir meslek kazandıracaksınız.

Kadınlarınızın üzerinde bir araştırma yapıp eğilimlerini tespit edeceksiniz ve ona göre onlara yol yöntem göstereceksiniz.

Emeklileriniz, yaşlılarınız ne durumda? o alanda araştırma yapacaksınız. Öyle ki her yaşta ve cinsiyette vatandaşlarınız kendini mutlu hissedecek.

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Yüzüne tükürmek lazım.

Şu katillere nasıl hitap edeceğimi bilemiyorum. Dolayısıyla bu ara başlığı kullandığım için beni mazur görün.

Behey yetersiz herif senin derdin neydi ki dört insana kıyabildin.

Ortada varsa bir sorun hiç mi o sorunun oluşumunda senin payın yoktu. Bu dört kişi sana ne sıkıntı vermişti ki bu katliamı yapabildin?

Tabi senin hakkını savunan bir yetersiz çarpık yasa var. İdamı yasaklayan o yasa ya, keşke hak yerini bulsaydı da sen idam cezasını alsaydın, öldürdüğün kişi sayısı kadar gün, leşin darağacında kalsaydı.

Bunu yapacağına görevden atılsaydın, işsiz kalsaydın, haksız yere de olsa ceza evine girseydin daha iyi olmaz mıydı?

80 milyon insanın içine bu yangını salmaya ne hakkın vardı? Hani birileri bir başkasının namusuna cinsi münasebetle tecavüz eder, kocası cinnet geçirir o adi kimseyi öldürür, vatandaş da oh oldu der, belki böyle bir öldürme olsaydı neyse neyse… Ama kabahat çok büyük, kendimizi teselli etmekte zorlanıyoruz.

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ABD’nin 102 Kur’an öğrencisine olan saldırısını lanetliyorum!

ABD insanlığın başına bir bela haline gelmiş. Sözüm ona demokrasi, barış, huzur diyor ama en büyük terörist faaliyetleri kendisi yerine getiriyor. ABD’nin entrikaları yüzünden şimdiye kadar yüz binlerce çocuk öldürüldüğü gibi yüz binlercesi de yetim kalmış siz buna milyonlar da diyebilirsiniz.

İslam’ın savaş ahlakına göre yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve aman dileyenlere zarar verilmez denilirken bu zalimler bir cani için 100 masumu öldürebiliyorlar. Utanmadan da ne olduğu bilinmeyen DEAŞ gibi örgütleri de Müslüman olarak lanse edip bir İslamafobi oluşturmak istiyorlar.

Yemezler evlat yemezler. İslam dini insanlık huzur ve onur ile yaşasın diye gelmiş senin çamur atmanla örselenmez, bilmenizde fayda var.

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Kürt toprakları nerede?

Kimsenin toprakları hakkında yüce Allahtan aldığı bir tapusu yok. Hangi insan nerde yaşıyorsa orası onundur.

Yahudi devleti sapık bir hayalin peşine düşmüş Filistinlilere pervasızca saldırıyor. Bir gün dersini alacağına kesinlikle inanıyorum ta ki zamanı gelsin.

Daha dün Kürdistan olarak bilinen coğrafyaya şu anda ne ad vereceklerini bilmiyorlar. Elin gavuru Kürdistan’ı yapay sınırlara parçaladı, bizimkiler de o sınırların arkasında durdukça duruyorlar.

Gasp edilen bu hak geri gelmesin diye “toprak bütünlüğü” diye bir kavramın arkasına sığınıyorlar. Bu açıdan Türkiye çok şanslı ki Kürtler devleti özümsediler, %90 beraber yaşamdan yanadırlar. İran her geçen gün Kürtlerle ilgili hukuki iyileştirmeler yapıyor. Ama Irak ve Suriye çekilemedi/çekilemiyor.

Irak’ın toprak bütünlüğü, Suriye’nin toprak bütünlüğü diye ifadeler kullanılıyor. Kardeşim ister inanın ister inanmayın bu kavram sadece Kürtler bir devlet, bir federatif yapı elde etmesin diye kullanılıyor bence.

Peki ne olacak?

2007 yılında Diyarbakır’da iki günlük bir Kür konferansı yapıldı. Tüm ilgili devletlerin katılımıyla gerçekleşen bu konferansta;

Irak Kürdistanı devlet,

İran ve Suriye’de Federatif yapı,

Türkiye’de Kimlik ve Kültür ve Şahsiyetleriyle 1.sınıf vatandaşlık verilecek, başka türlü bir huzur gözükmüyor.

Benim kanaatim budur.

Allah hayırlısını eylesin, amin demeniz dileğiyle.