Gündem yoğun FETÖ bahanesiyle işten atıldılar iş de yapmasınlar mı?

Eyüphan Kaya

Bir özel eğitimci vatandaşımız tutturmuş; “etütler FETÖ için bir can suyu oluş” diye bir şikayette bulunuyor.

Şu FETÖ belası öyle yaygın hale geldi ki, biri diğerini suçlamak isterse hemen FETÖ yaftası hazır.

Unutmamak gerekir ki FETÖ diye işten atılan, suçlanan 10 binlerce vatandaşımız, suçsuz ve iltisaksız oldukları ortaya çıktı.

Kamuoyunun bildiği 11.400 mor beyin diye bilinen sahte bayloce çıkması buna açık bir delildir. Ondan önce de zamanın Başbakanı şu anki Meclis Başkanımız Binali Yıldırım 20 bin kişi işine döndü demişti. Kim bilir daha ne mağdurlar var?

Velev ki kimi vatandaşlarımız FETÖ iltisakiyle görevden atıldılar diyelim. Özellikle öğretmenlerin özel öğretim kurumlarında çalışmalarına Milli Eğitimden ret cevabı geliyor, peki ne olacak çalışabilen varsa tabi ki kaçak çalışmak durumunda kalacak, işsiz güçsüz kalıp, ele güne el avuç mu açsın yani?

Cumartesi Annelerine müdahale edilmiş;

Cumartesi annelerinin etkinlik oluşturmasına sebep olan o karanlık eller kahrolsun. Dikkat ederseniz o tür gaddar güçler artık Türkiye Cumhuriyeti adına varlığını hissedemiyorlar.

İlginçtir Cumartesi annelerinden hükümete, devlete bir katkı da gelmedi, hiç olmazsa bu çalışmalardan dolayı ilgilileri tebrik edebilirlerdi.

Malum takriben 20 yıl öncesinde meydana gelen bu zulümlerden “işkenceye sıfır tolerans” düzeyine geldik, ama şükretmesini bilen bir halk değiliz, iyi niyetli bir hükümet, kusurlarını fark eden bir devlet bulduk ha bire üzerine gidiyoruz.

Ayrıca devletin zulmüne seslerini yükselten bu annelerimiz bir gün de PKK’nin faili meçhulleri için sesini yükseltselerdi daha yerinde olmaz mıydı? Dünyada çifte standart gibi kötü bir şey yok, insan müdafaa etmek için neden bulmakta zorlanıyor.

Bununla birlikte keşke onlara müdahale edilmeseydi, sadece insan hakları adına aralarında bulunanlarını söyleyenleri ayıklasalardı yeter.

İnsan hakları alanında kayda değer bir çalışma yapamayan kimi oluşumlar burada görünerek, iş yaptıkları görüntüsünü vermektedirler.

Yerel gazeteler zor durumda,

Dünya öyle hızla dönüyor ki, ayak uydurmayan geride kalıyor, dolayısıyla gazeteler kendileri meslek alanında oluşturacak inovasyonlarla cazibeliğini korumaya çalışacaklar.

Gazetede olan internet medyasında varsa gazete niye aransın, alınsın? Hem insanın zamanını alıyor, hem de bozuk para gerektiriyor. Ben de aldığım zaman bazen bozuk para sıkıntısını yaşıyorum. Üstelik her bayide de istediğiniz yerel gazeteyi bulamıyorsunuz.

*Mesela günlük iki yazara ücret ödenebilir, (Basın İlam Kurumunun verdiği ücret yazara verilemez mi?)

*Gazeteler bölgeye hitap edebilir,

*Meslekte etik ahlaka dikkat edilebilir,

*Meslekte aktif olarak çalışmayan kimseler gazetenin kadrosunda gösterilmeyebilir,

*Gazetenin tüm paydaşları aralarında saygı duyabilirler,

*Birileri gazetelerin dermek ve cemiyet ve sendikaları adına öne çıkma gibi bir fırsatı aralamamaları, daha çok mesleğin kalitesini, çalışanların motivasyonunu arttırıcı çalışmalar yapmalıdır,

*Gazete patronları ihale derdine düşmeyebilir,

*Gazete çalışanları herhangi bir güç ya da örgüt adına kendini ayrıcalıklı hissetmeyebilir,

*Gazete çalışanları vatandaş gibi davrana bilir,

*Gazetelerin kısa, orta ve uzun vadede bir stratejik eylem planı olursa gör bakayım nasıl da bir değer kazanır.

Bu tür vasıflardan yoksun bir yerel basın, kimden ne hakla ilgi, katkı bekleyebilir? diye sormamak elde değil. Hepsi böyle mi elbette ki değil ama genel manzara bu maalesef.

Tabi şehrim için bunu söylüyorum, diğer illerde yerel basın ne durumda tam bilemem.

FETÖ, Cumartesi Anneleri ve Yerel Basın için söyleyeceklerim bunlardır.

Benden söylemesi.