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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

1 Çocuk Annesi Kadına Kocasından Hayrete Düşüren Teklif: Üzerine Kuma Getireyim mi?

Ankara'da kocası tarafından çok ağır şekilde darba uğrayan bir kadın, kendisine "sen bana kafa tutamazsın, kimsen yok" dediğini; uyguladığı şiddet sebebiyle kaburga kemiklerinin dahi kırıldığını açıkladı.

Gündem 30.09.2019, 11:19 30.09.2019, 11:28 Billdrt
1 Çocuk Annesi Kadına Kocasından Hayrete Düşüren Teklif: Üzerine Kuma Getireyim mi?

Ankara'da Gül E. isimli kadın kuma getirme teklifini kabul etmediğinden dolayı boşandığı D.M. tarafından ağır darba uğradığını ve bunun defalarca kez yaşandığını belirtti. Şiddete dayanamayan genç kadın bu olaylarda yaşanınca boşanma kararı aldı. Hukuk mücadelesine devam eden genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı.

Boşandığı D.M.'nin aşçı olarak çalıştığı işyerinde garson olan bir kadınla birlikte olmaya başladığını ve bu ilişkiden oldukça uygunsuz videoları çocuklarının göstermesiyle haberdar olduğunu; videoları sorduktan sonra da eşinin içinden bir canavar çıktığını belirtti. Kocasının kendisine "sana kuma getireyim mi" dediğini açıklayan talihsiz kadın bunu kabul etmeyince şiddete uğradığını ve boşanmaya yanaşmadığını; yediği dayak sebebiyle kaburga kemiklerinin kırıldığını açıkladı.

Kadınların öldürülmesinin en büyük sebebinin kendi aileleri olduğunu ifade eden talihsiz kadın, ailelerin kızlarının arkasında durmadığını ve "Gelinlikle gittin, kefenle gel" , "Tek gittin, tek gel, çocuğunla gelme" gibi birçok ifade kullandığını bu sebepten dolayı kadınların kurban edildiğini aktardı. D.M.'nin kendisine "sen bana kafa tutamazsın, kimsen yok" dediğini de sözlerine ekledi. 

#kadın #anne #ankara
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