118 İSPARK Otoparkı Pazartesi Günü Servis Araçları İçin Ücretsiz Olacak!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın toplantısı yaparak yeni eğitim yılıyla ilgili birçok tedbir alındığını belirtti. İBB'nin çalışmalarını da dile getirdi. 118 İSPARK otoparkının 9 Eylül Pazartesi tarihinde ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.
Yeni eğitim - öğretim yılının tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere hayırlı olması dileklerinde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un dünyadaki birçok şehrin nüfusundan daha fazla öğrenci nüfusuna sahip olduğunu belirterek, 3 milyona yakın öğrencinin okula gideceğini söyledi.
118 İSPARK Otoparkı Ücretsiz
İlk günün yoğunluğuyla birlikte servis araçlarının yola park etmelerinin büyük problemler oluşturduğunu anlatan İmamoğlu, bu sebepten dolayı okul çevrelerindeki 118 İSPARK otoparkının Pazartesi günü servis araçları için ücretsiz yapıldığının müjdesini verdi.
İmamoğlu, İBB Olarak okulların çevresinde de trafikle ilgili oldukça ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, yaya geçitlerini hazır hale getirdiklerini ve yetiştirdiklerini müjdeledi. Görsel açıdan oldukça ilgi çekici uyarı levhaları hazırladıklarını dile getiren İmamoğlu, çok titiz bir eğitim dönemi hazırlığı yaptıklarının altını çizdi.
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