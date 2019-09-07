Son Dakika
"Anneler terör örgütünden öcünü alıyor"
Hastaların parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
PKK/PYD terör örgütü devriye öncesi tünelleri tahrip ediyor
Odunpazarı Modern Müze açılış töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan Odunpazarı Modern Müze’nin açılışına konuştu
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı
Mardin şehidinin Ankara’daki evine ateş düştü
Sultangazi'de silahlı kavga
’Hızlı ve Öfkeli 9’, 30’dan fazla aracı hurdaya çevirdi
Galatasaray Kulübünden lise müdürü atamasına tepki

118 İSPARK Otoparkı Pazartesi Günü Servis Araçları İçin Ücretsiz Olacak!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın toplantısı yaparak yeni eğitim yılıyla ilgili birçok tedbir alındığını belirtti. İBB'nin çalışmalarını da dile getirdi. 118 İSPARK otoparkının 9 Eylül Pazartesi tarihinde ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Gündem 07.09.2019, 15:04 07.09.2019, 15:10 Billdrt
118 İSPARK Otoparkı Pazartesi Günü Servis Araçları İçin Ücretsiz Olacak!
banner63

Yeni eğitim - öğretim yılının tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere hayırlı olması dileklerinde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un dünyadaki birçok şehrin nüfusundan daha fazla öğrenci nüfusuna sahip olduğunu belirterek, 3 milyona yakın öğrencinin okula gideceğini söyledi.

Yakında eğitime başlayacak olan Üniversite öğrencilerinin de bu sayıya eklendiğinde toplam olarak 3.800.000 öğrenci bulunduğunu anlattı. Bu kadar fazla öğrenci nüfusuna sahip bir şehrin dünyada çok sayılı olduğunu dile getirdi. Bu sebepten dolayı  bu konuda tedbirleri yoğunlaştırmak, milletçe büyük bir anlayış içerisinde olmak, kurallara uymak gibi konuları atlamamak gerektiğini anlattı. Pazartesiyi, dayanılmak bir gün gibi görmek yerine çocukların okula başlamasının sevincinin yaşadıkları bir güne döndürmek istediklerini iletti.

118 İSPARK Otoparkı Ücretsiz

İlk günün yoğunluğuyla birlikte servis araçlarının yola park etmelerinin büyük problemler oluşturduğunu anlatan İmamoğlu, bu sebepten dolayı okul çevrelerindeki 118 İSPARK otoparkının Pazartesi günü servis araçları için ücretsiz yapıldığının müjdesini verdi.

İmamoğlu, İBB Olarak okulların çevresinde de trafikle ilgili oldukça ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, yaya geçitlerini hazır hale getirdiklerini ve yetiştirdiklerini müjdeledi. Görsel açıdan oldukça ilgi çekici uyarı levhaları hazırladıklarını dile getiren İmamoğlu, çok titiz bir eğitim dönemi hazırlığı yaptıklarının altını çizdi.

banner62
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@