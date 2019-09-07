118 İSPARK Otoparkı Pazartesi Günü Servis Araçları İçin Ücretsiz Olacak!

Yeni eğitim - öğretim yılının tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere hayırlı olması dileklerinde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un dünyadaki birçok şehrin nüfusundan daha fazla öğrenci nüfusuna sahip olduğunu belirterek, 3 milyona yakın öğrencinin okula gideceğini söyledi.

118 İSPARK Otoparkı Ücretsiz

Yakında eğitime başlayacak olan Üniversite öğrencilerinin de bu sayıya eklendiğinde toplam olarak 3.800.000 öğrenci bulunduğunu anlattı. Bu kadar fazla öğrenci nüfusuna sahip bir şehrin dünyada çok sayılı olduğunu dile getirdi. Bu sebepten dolayı bu konuda tedbirleri yoğunlaştırmak, milletçe büyük bir anlayış içerisinde olmak, kurallara uymak gibi konuları atlamamak gerektiğini anlattı. Pazartesiyi, dayanılmak bir gün gibi görmek yerine çocukların okula başlamasının sevincinin yaşadıkları bir güne döndürmek istediklerini iletti.

İlk günün yoğunluğuyla birlikte servis araçlarının yola park etmelerinin büyük problemler oluşturduğunu anlatan İmamoğlu, bu sebepten dolayı okul çevrelerindeki 118 İSPARK otoparkının Pazartesi günü servis araçları için ücretsiz yapıldığının müjdesini verdi.

İmamoğlu, İBB Olarak okulların çevresinde de trafikle ilgili oldukça ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, yaya geçitlerini hazır hale getirdiklerini ve yetiştirdiklerini müjdeledi. Görsel açıdan oldukça ilgi çekici uyarı levhaları hazırladıklarını dile getiren İmamoğlu, çok titiz bir eğitim dönemi hazırlığı yaptıklarının altını çizdi.