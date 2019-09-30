12 Yaşındaki Çocuk Polis Babasının Tabancasıyla Kendini Öldürdü!

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun henüz 12 yaşında olan küçük oğlu babasının beylik tabancasıyla evde oyun oynadığı esnada kendisini vurdu. Küçük çocuk olay yerinde hayata gözlerini yumdu.

Söz konusu olay akşam saatlerinde Düzce il sınırlarında yer alan Karacahacımusa Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru T.Ö., 12 yaşındaki oğlu Osman Özel'i evde bıraktı ve ardından eşiyle birlikte komşularına misafirliğe gitti.

Komşuları Haber Verdi

Bu esnada evde kalan çocuk babasının beylik tabancasıyla oynamaya başladı. Silahın ateş almasıyla birlikte sesi duyan komşular hemen durumu çocuğun ailesine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan çocuğunun olay yerinde hayata gözlerini yumduğunu tespit etti. Osman Özel'in ailesi sinir krizi geçirirken, küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.