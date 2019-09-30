Son Dakika
Başkan Altınok'tan Cemevi için arsa tahsisi
Faiz indirimi sonrası konut kredisi başvuruları yüzde 300 arttı
Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019
İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yatıp serbest bırakıldı

12 Yaşındaki Çocuk Polis Babasının Tabancasıyla Kendini Öldürdü!

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bir polis memurunun henüz 12 yaşında olan küçük çocuğu, babasının beylik tabancasıyla evde oyun oynadığı esnada kendisini vurarak öldürdü.

Gündem 30.09.2019, 09:05 30.09.2019, 09:28 Billdrt
12 Yaşındaki Çocuk Polis Babasının Tabancasıyla Kendini Öldürdü!

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun henüz 12 yaşında olan küçük oğlu babasının beylik tabancasıyla evde oyun oynadığı esnada kendisini vurdu. Küçük çocuk olay yerinde hayata gözlerini yumdu.

Söz konusu olay akşam saatlerinde Düzce il sınırlarında yer alan Karacahacımusa Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru T.Ö., 12 yaşındaki oğlu Osman Özel'i evde bıraktı ve ardından eşiyle birlikte komşularına misafirliğe gitti.

Komşuları Haber Verdi

Bu esnada evde kalan çocuk babasının beylik tabancasıyla oynamaya başladı. Silahın ateş almasıyla birlikte sesi duyan komşular hemen durumu çocuğun ailesine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan çocuğunun olay yerinde hayata gözlerini yumduğunu tespit etti. Osman Özel'in ailesi sinir krizi geçirirken, küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. 

#tabanca #polis #çocuk #Düzce İl Emniyet Müdürlüğü
Yorumlar (2)
Tolga Paylar 1 saat önce
Allahım yarabbim ailesine sabırlar versin
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Tolga Paylar 1 saat önce
Allahım yarabbim ailesine sabırlar versin
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@