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13 Yaşında Müebbet Hapis Cezasına Çarptırılan Çocuk Şok Etti!

Birçok katil çocuk bulunuyor. Yaşları 6 ila 13 arasında değişen tarihin en geç katillerini bu haberimizde derledik...

Gündem 03.09.2019, 13:21 Billdrt
13 Yaşında Müebbet Hapis Cezasına Çarptırılan Çocuk Şok Etti!

Eric Smith, 13 yaşında

4 yaşındaki Derrick Robie isimli çocuğu kaçıran 13 yaşındaki Eric Smith, kaçırdığı çocuğu işkence yaparak vahşi bir şekilde öldürdü. Smith, dünya üzerinde bu yaşta yardım almadan tek başına böyle bir suç işleyen ilk kişi. Müebbet hapis cezası alan küçük çocuğu bu kadar nefrete boğan şeyin ise sürekli aşağalanması olarak belirtiliyor. 

Jon Venables ve Robert Thompson, 10 yaşında

Jon Venables ve Robert Thompson dünyada görebileceğiniz en vahşi 2 insandan birisi. Henüz 2 yaşındaki küçük bebeği kaçıran 2'li, çocuğa saatlerce şiddet uygulayıp işkence yaptılar. Öldüğünden emin olduktan hemen sonra ise bir tren rayının üzerine attılar.

Edgar Jimenez, 14 yaşında

14 yaşındaki Jimenez, uyuşturucu çetelerinin birinde tetikçi olarak yer aldığı gerekçesiye tutuklandı. İnternet üzerinde kurbanlarıyla fotoğraflarını yayınlayan ve kötü bir şöhret sahibi olan Pelerin lakaplı çocuk, 4 cinayet işledi.

Christian Fernandez, 12 Yaşında

1999 yılında 12 yaşında olan Fernandez, henüz 8 yaşındayken bir hayvan öldürmüştü. Ardından ise kardeşini döverek öldürdü. 

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