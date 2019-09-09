13 Yaşındaki Çocuğun Ölümünü Canlı Yayınladı!

Aksaray'da alkollü araç kullandığı esnada sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan Ahmet C. isimli şahıs, 13 yaşındaki küçük çocuğa çarptı. Recep Bıyık, yapılan tüm müdahalalere rağmen hayata tutunmayı başaramadı. Canlı yayın esnasında sürücünün bisikletli çocuğa çarptığı kaza anının da canlı kaydedildiği tespit edildi.

Söz konusu kaza 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 19.30 civarında Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Acem Bulvar Kavşağında yaşandı. Alınan bilgilere göre alkollü araç kullanmakta olan 30 yaşındaki Ahmet C. , idaresinde bulunduğu 68 BB 972 plakalı otomobiliyle, 13 yaşındaki Recep Bıyık'a çarparak ölümüne sebebiyet verdi.

Aşırı hız sebebiyle duramayan otomobil, çocuktan sonra ağaca ardından ise kaldırımı aşarak park halinde bulunan bir otomobile en son ise bir kuaför dükkanına çarptı. Araç durduğu esnada ilk vurduğu bisikletli çocuk ta otomobilin üzerine düştü.