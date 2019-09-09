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13 Yaşındaki Çocuğun Ölümünü Canlı Yayınladı!
Aksaray'da alkollü araç kullandığı esnada sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir sürücünün canlı yayın esnasında çarptığı 13 yaşındaki çocuk hayata gözlerini yumdu.
Aksaray'da alkollü araç kullandığı esnada sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan Ahmet C. isimli şahıs, 13 yaşındaki küçük çocuğa çarptı. Recep Bıyık, yapılan tüm müdahalalere rağmen hayata tutunmayı başaramadı. Canlı yayın esnasında sürücünün bisikletli çocuğa çarptığı kaza anının da canlı kaydedildiği tespit edildi.
Aşırı hız sebebiyle duramayan otomobil, çocuktan sonra ağaca ardından ise kaldırımı aşarak park halinde bulunan bir otomobile en son ise bir kuaför dükkanına çarptı. Araç durduğu esnada ilk vurduğu bisikletli çocuk ta otomobilin üzerine düştü.
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