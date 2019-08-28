13 Yaşındaki Kızın Cansız Bedenine Ulaşıldı!
Bursa Yıldırım ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu bilgisine ulaşılan 13 yaşındaki kız, dedesinin evinde ölü bulundu.
Olay, dün gece saatlerinde Yıldırım sınırları içerisinde yer alan Karaağaç Mahallesi İpekçilik Caddesi'nde yaşandı. Eve gelen Mehmet K. isimli dede, kapının kilitli olmas ve torununun açmaması sebebiyle içeri giremedi ve komşularından yardım istedi. Kapı kırılarak eve giren Mehmet K. torununu koltukta hareketsiz bir şekilde yatarken gördü. Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 13 yaşındaki kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri, küçük kızın yanında 2 çakmak gazı tüpe rastladı. Yasemin C.'nin cansız bedeni, otopsi çalışması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 4 aydır psikolojik tedavi aldığı bilgisine ulaşılan küçük çocuğun çakmak gazı soluması üzerine hayata gözlerini yumduğu ihtimali üzerine duruluyor.
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