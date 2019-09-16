13 Yıllık Cinayet Çözüldü: Kocasını Sevgilisine Öldürtüp Yaktı!

Söz konusu olay 2006 yılında 5 Ekim tarihinde yaşandı. Yapılan iddialara göre 51 yaşındaki Fitnat Vural'ın kız kardeşi, ablasını bir gece kulübünde 48 yaşındaki Serdar T. ile tanıştırıp kaynaştırdı. İbrahim Vural'ın şehir dışında çalışmasıyla bunu fırsat bilen Fitnat Vural ve Serdar T. gizli aşk yaşamaya başladılar. Bir süre sonra şehir dışından eve gelen Vural, eşinin gece vakitlerinde dışarı çıkmasından şüphelendi ve takip etmeye başladı. Karısı ve Serdar T.'yi yakalayan İbrahim Vural tartışmaya başladı. Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan evine gelen İbrahim Vural, eşini aldattığından dolayı dövdü.

Bunun üzerine Fİtnat Vural, Serdar T.'yi arayarak "gel beni al, bu adam artık bizim rahat buluşmamıza ve dolaşmamıza izin vermez, sen bunu öldür" dedi. Ardından bir otelde buluşan kadın ve Serdar T., İbrahim Vural'ı öldürmek için birkaç plan oluştudular. Bir plan üzerinde kalan 2'li, İbrahim Vural'ın evine gitti ve Serdar T., Vural ile tartışmaya başladı. Ardından Serdar T., Vural'ı 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Vural'ın cesedini ilk olarak poşetlere ardından da çarşafa saran 2 zanlı, ardından cesedi yaktılar.

Cinayet sonrasında Fitnat Vural ve sevgilisi Serda T. yakalanmamak için bir plan daha yaptı. Eşi Vural'ın Kayseri'de bir iş bağlantısı olduğunu belirten Vural, kayıp başvurusu yaptı. Fitnal Vural, Serdar T.'nin Kayseri'ye giderek kendisini ankesörlü telefondan aramasını istedi.

Serdar T. Kayseri'ye gitti ve Fitnat Vural'ı aradı. 8 Ekim 2006'da Kayseri karakoluna giden Fitnat Vural, eşinin kendisini aradığını, eve gelmediğini ve kayıp olduğunu söyledi. Polis araştırmalar sonucunda Vural'ı bulamadı. Bu esnada Fitnat Vural 2009 ve 2010 yıllarında tekrar polise gitti ve eşinin kendisini aradığını, başka bir kadınla yaşamaya başladığını söylediğini belirtti. Kayseri polisi, İbrahim Vural'ın ikamet adresinin Adana'da olduğunu söyledi ve dosyayı Adana'ya sevketti.

Zafer Aktaş özel ekip kurdu ve faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için talimat verdi. Taimat üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından özel bir ekip kuruldu Bu ekip, İbrahim Vural'ın yakınlarını mercek altına aldı ve aynı zamanda 2006 yılında cinayet kurbanı olanları inceleme altına aldı.

Jandarma ölgesinde yanmış halde bulunan isimsiz cesedin kimsesizler mezarlığında olduğunu öğrenen polis ekipleri, İbrahim Vural'ın annesinden bir DNA örneği aldı ve cesedi karşılaştırdı. Cesedin Vural'a ait olduğu ortaya çıktı. İbrahim Vural'ın geriye dönük cep telefonu kayıtları inceleme altına alındı ve Fitnat Vural'ın Serdar T. ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

İbrahim Vural'ın 5 Ekim tarihinde öldürüldüğünü tespit eden ekipleri, eşit Fitnat Vural'ın da 8 Ekim'de kayıp başvurusunda bulunduğunu, ardından ise kendisini eşinin Kayseri'den bir telefonla aradığınıs öylediğini öğrendiler ve bu durumda çelişki olduğunu farkettiler.

Polis aynı zamanda dosyada kadının 2009 ve 2010 yılları içerisinde kocasıyle görüştüğüne yönelik ifadelerini de farketti. Fitnat Vural'ın yalan söylediğini farkeden ekipler, şüpheli kadın ve sevgilisini gözaltına aldılar.

Emniyete getirilen iki sevgili cinayeti itiraf ederek birbirini suçladılar. Kadın, olayı 4 yıl önce ayrılma kararı aldığı erkek arkadaşı Serdar T. ile birlikte işledikleri itirafında bulundu. Fitnat Vural'ın aynı zamanda eşii sosyal olmadığından dolayı aldattığını ve Serdar T.'nin sürekli barlara ve kulüplere giderek kendisine eğlence olduğunu; fakat eşinin ilişkiyi öğrenince kendini dövdüğünü bundan dolayı cinayet işlediğini öğrendiler.