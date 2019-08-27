14 Yaşında Canına Kıyan Kız Fuhuşa Zorlanmış!

Diyarbakır'da henüz 14 yaşında olan N.G. isimli kız çocuğunun günlük kiralık evin balkonundan kendini atarak hayatını kaybetmesiyle ilgili tanıklık yapan mahalle sakinleri, N.G.'nin yaşı 35 - 40 olan bir kadınca fuhuşa zorlandığını iddia ederek herkesi şoka uğrattılar.

14 yaşındaki N.G. isimli çocuk, dün akşam saat 17.00 civarında Diyarbakır / Yenişehir ilçesi Kurt İsmail Paşa 2. Sokak'ta yer alan Fatih Apartmanı 4. kattan kendini atarak hayatını sonlandırdı.

"Nabzı Atıyordu"

Apartman sakinleri ve mahalle halkı, N.G. ile birlikte 14 -15 yaşlarında olduğu tahmin edilen 2 kızın daha, ismi tespit edilemeyen bir kadınca fuhşa zorlandığını söylediler. N.G.'nin, 3 erkeğin birlikte kaldığı günlük kiralık eve girdiğini ve ardından kısa süre sonra kendini balkondan attığını anlattılar.

Mahallede esnaflık yapan Ömer Bozkurt isimli vatandaş, intihar olayından yaklaşık olarak 1 saat önce 3 kız ve 40'lı yaşlarda olduğunu tahmin ettiği bir kadının, olayın meydana geldiği apartmanın önünde oturarak beklediklerini iddia etti.

N.G.'nin beklemenin ardından günlük kiralık eve girdiğini ve biraz zaman geçtikten sonra balkondan atladığını, yere düştüğünde nabzının attığını ve hayatını kaybetmediğini, bir kızın gelip başında ağladığını ve fuhşa zorlayan kadınla diğer çocukların ise kaçtığını, ardından polis ekiplerinin gelip evdeki 3 erkeği gözaltına aldığını anlattı.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınan ve ismi açıklamayan 3 kişinin sorgu işlemleri hala devam ediyor. Talihsiz kızın cansız bedeni ise yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edildi.