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14 Yaşındaki Çocuk Sokakta Pompalı Tüfekle Vuruldu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta yürümekte olan henüz 14 yaşındaki bir çocuk, seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda sırtından vurularak ağır yaralandı.

Gündem 10.10.2019, 14:51 Billdrt
14 Yaşındaki Çocuk Sokakta Pompalı Tüfekle Vuruldu!
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Söz konusu olay öğlen 12.00 civarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi, 602 Sokak üzerinde gelişti. Alınan bilgilere göre 602 Sokak üzerinde yürümekte olan 14 yaşındaki Alihan Ş., 34 NC 314 plaka numaralı araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda kanlar içerisinde yere yığıldı. 14 yaşındaki çocuk sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, S.Ö. olduğu bilgisine ulaşılan saldırganın kiralık araçla olay yerinden kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

Olayı görenlerin kısa sürede haber vermesiyle birlikte olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alihan Ş., ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun bilincinin kapalı olduğu öğrenilirken, yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 

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