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14 Yaşındaki Kıza Tecavüz: 6 Gözaltı!

Kırklareli'nde mezarlıkta bir erkek bebek cesedi bulundu. Emniyet ekipleri 14 yaşında bir kız çocuğunun evde doğum yaptığını tespit etti. Başlatılan inceleme sonucunda 6 şüpheli cinsel istismar suçundan gözaltına alındı.

Gündem 02.10.2019, 14:28 Billdrt
14 Yaşındaki Kıza Tecavüz: 6 Gözaltı!
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbarla birlikte henüz 14 yaşında olan bir kız çocuğunun evde doğum yapığını tespit etti. Ekipler, olaya yönelik anne A.D.'yi gözaltına aldı. A.D., kızının evde doğum yaptığını sonrasında ise kızı ve kızına tecavüzde bulunduğu iddia edilen A.C. ile birlikte bebeği gömdüklerini itiraf etti.

7 Aylık Ceset

Bunun üzerine mezarlıkta arama yapıldı. Bez parçalarına sarılmış poşet içerisinde 7 aylık olduğu tespit edilen bir bebek cesedine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının da yaptığı incelemeler sonrasında bebeğin cansız bedeni Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, 14 yaşındaki kız çocuğun tecavüze uğraması ve bebeğin öldürülmesiyle ilgili olarak aralarında A.C.'nin de yer aldığı 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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