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14 Yaşındaki Lise Öğrencisi Canına Kıydı!

Antalya'da Nehir A. isimli 14 yaşındaki lise öğrencisi odasında tavana bağladığı iple kendini astı hayatını kaybetti. Polis ekipleri intihar vakasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Gündem 26.09.2019, 09:19 Billdrt
14 Yaşındaki Lise Öğrencisi Canına Kıydı!

Antalya Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde yaşanan olayda 14 yaşındaki Nehir A. öğle saatlerinde eve geldi. Evde kimsenin bulunmadığı bir esnada odasının tavanına bağladığı iple kendi canına kıydı.

Nehir A.'nın eve gelen yakınları, Nehir A.'yı o şekilde görünce şok geçirip ipten indirerek 112 acil sağlık ekiplerini aradılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nehir A'nın hayata gözlerini yumduğunu tespite tti. Nehir A.'nın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşan yakınları, ev önünde sinir krizi geçirdiler.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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