14 Yaşındaki Lise Öğrencisi Canına Kıydı!
Antalya'da Nehir A. isimli 14 yaşındaki lise öğrencisi odasında tavana bağladığı iple kendini astı hayatını kaybetti. Polis ekipleri intihar vakasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde yaşanan olayda 14 yaşındaki Nehir A. öğle saatlerinde eve geldi. Evde kimsenin bulunmadığı bir esnada odasının tavanına bağladığı iple kendi canına kıydı.
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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