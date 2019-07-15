15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türk siyasi tarihinin içinde oldukça büyük bir öneme sahip olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü , her yıl Türkiye’nin birçok noktasında kutlanmakta ve hain darbe girişiminde şehit olanların anısı yâd edilmektedir. Yakın dönem Türk siyasi tarihinin en önemli sınavlarından birinin verildiği 15 Temmuz 2016 günü, hain darbe girişimi ile 240’dan fazla kişi şehit olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri içine örgütlenen bir takım çete üyesi, 15 Temmuz 2016 günü Yurtta Sulh Konseyi adını verdikleri bir grupla, yönetime el koyduklarını bildiren bir açıklama yapmaya çalıştılar. Ancak, demokrasiden ve temel özgürlüklerinden ödün vermeyen Türk milleti, darbe açıklamasının ardından sokaklara dökülmüş ve darbe girişiminde bulunan teröristlerle mücadele etmiştir.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. Yılında da, binlerce vatandaş sokaklarda demokrasi nöbeti tutacak ve darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için çeşitli anma etkinliklerinde bulunacaklar. 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminde, vatandaşları büyük çabası ve fedakârlığı sayesinde darbe girişimi engellenmiş ve Türkiye, demokrasiye olan inancını ve sadakatini bir kez daha yek pare göstermiştir.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında ; 180 sivil, 6 asker ve 62 polis şehit olmuştur. Darbe girişimi sırasında, vatandaşların darbeye silahsız olarak direnmesine rağmen hain darbeciler tarafından vurularak öldürülmüşlerdir. Darbe gecesi birçok uçak alçak uçuş gerçekleştirmiş ve helikopterden de sivil vatandaşların üzerine ateş açılmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkıp darbeye karşı demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar, her yıl olduğu gibi bu yılda da geleneği sürdürecek.

Türkiye Geneli 15 Temmuz Etkinlikleri Yapılacak!

Her yıl olduğu gibi bu yılda da, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. Yılı kapsamında anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Türkiye’nin hemen hemen tüm kentlerinde yapılması planlanan etkinlikler kapsamında, illerin ve ilçelerin meydanlarında tıpkı darbe gecesi olduğu gibi vatandaşların nöbet tutması ve kutlamalar yapması beklenmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27. Muhtarlar Toplantısı’nda 15 Temmuz’un resmi tatil ilan edileceği ve bugünün demokrasi ve milli birlik günü ilan edileceğini söylemiştir. 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini anma etkinlikleri, Türkiye’nin tüm kentlerinde her yıl coşkuyla kutlanmaktadır. Özellikle en acı olayların yaşandığı Boğaziçi Köprüsü ( 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ) vatandaşların kutlamalara katıldığı en yoğun bölgeler arasında gösterilmektedir. Bu yıl yapılacak etkinliklerde yine illerin merkez noktaları ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yoğun katılım beklenmektedir.

Darbe girişimi sırasında Ankara ve İstanbul’da çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve sayısız insan yaralanmıştır. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok farklı noktasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanacaktır.

15 Temmuz Günü Yaşananlar Her Yıl Hatırlanacak!

Fethullahçı terör örgütünün üyelerinden oluşan bir grup sözde asker tarafından yapılması planlanan 15 Temmuz darbe girişimi, aynı gece milyonlarca insanın sokağa dökülmesiyle engellenmiş ve Türkiye siyasi tarihi içinde önemli bir zafere daha imza atmıştır. Tüm dünya tarafından 15 Temmuz sonrası gelişmeler takip edilmiş ve Türkiye’nin demokrasiye olan inancını takdir etmişlerdir.

15 Temmuz günü darbe girişimi engellenirken birçok acıda yaşanmıştır. Sivillerin üzerine acımasızca mermi yağdıran ve birçok insanın hayatını kaybetmesine yüzlercesinin de yaralanmasına neden olan hainler, 3 yıldır görülen davalarla halen daha yargılanmaktadır.

Olayların yaşandığı Ankara ve İstanbul’da, hain darbe girişiminin unutturulmaması için önemli noktalarda her yıl halk nöbet tutmakta ve olaylarda kahramanca şehit olan kişilerin isimleri anılmaktadır. 15 Temmuz gününün en unutulmaz kahramanlarından biri olan Ömer Halis Demir , darbe girişiminin engellenmesindeki en kilit rolü üstlenen isimlerden biridir. Şehit edildiği yerde Ömer Halis Demir’in anısına her yıl anma etkinlikleri yapılmaktadır.

Her yıl Türkiye’nin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinliklerle, darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler anılacak ve darbenin engellenmesinin zafer yıl dönümü kutlanacaktır. İstanbul ve Ankara’da bu yıl anma etkinliklerine milyonlarca insanın katılması beklenmektedir.

Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 15 Temmuz, aynı zamanda birçok ülkeye de örnek olmaktadır. 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve vatandaşların darbeye karşı sergilediği tutum, tüm dünya tarafından takdir edilmiştir.

15 Temmuz Kutlamaları Bu Yıl Nerelerde Yapılacak!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında her yıl Türkiye’nin birçok ilinde vatandaşların yoğun katılımlarıyla kutlamalar yapılmaktadır. 15 Temmuz’un resmi tatil ilan edilmesinin ardından birçok kişi, tıpkı darbe günü olduğu gibi meydanlarda sabah saatlerine kadar sembolik demokrasi nöbetleri tutmaktadır.