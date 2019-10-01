1,5 Yaşındaki Bebeğin Feci Ölümü! 5. Kattan...

Gaziantep Araban ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 5.katından merdiven boşluğuna düşen 1.5 yaşındaki bebek korkunç şekilde can verdi. Tugut Özal Mahallesi, Pansiyon Sokak'ta yer alan 7 katlı apartmanın 5.katından merdiven boşluğuna düşen Muhammed Ali Cihan, ağır yaralı bir şekilde 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar tarafından hemen tedavi altına alınan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.