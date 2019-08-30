15 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü: 17 Yaşındaki Arkadaşı Vurdu...
Denizli'de 17 yaşında olan bir genç, doğum gününe çağırdığı 15 yaşındaki çocuk arkadaşını tüfekle vurdu.
Denizli'de henüz 15 yaşında olan Zeynep Atagül isimli çocuk, doğum gününde erkek arkadaşı U.K.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar sonucunda hayata gözlerini yumdu. Olaya yönelik polis ekiplerince gözaltına alınan 17 yaşındaki genç, tüfeği kazayla ateşlediğini söyledi.
Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi geldi. Sağlık ekipleri parmakları kopan 15 yaşındaki çocuğun olay yerinde öldüğünüt tespit etti. Atagül'ün 17 yaşında olan erkek arkadaşı U.K. ise gözaltına alındı. İlk ifadesinde tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia etti.
Sinir Krizi Geçirdiler
Cumhuriyet Savcısı'nın cesedi incelemek için geldiği olay yerinde jandarma ekipleri tarafından çok geniş güvenlik önlemleri alındı. 15 yaşındaki çocuğun cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Çocuğun yakınları ise olay yerine geldiklerinde sinir krizi geçirdiler. Yakınlarına ilk müdahale ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince gerçekleşti.
|İmsak
|04:38
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0