15 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü: 17 Yaşındaki Arkadaşı Vurdu...

Denizli'de henüz 15 yaşında olan Zeynep Atagül isimli çocuk, doğum gününde erkek arkadaşı U.K.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar sonucunda hayata gözlerini yumdu. Olaya yönelik polis ekiplerince gözaltına alınan 17 yaşındaki genç, tüfeği kazayla ateşlediğini söyledi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Söz konusu olay, Honaz ilçe sınırlarında yer alan Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altun Caddesi üzerinde gelişti. Zeynep Atagül, doğum gününü kutlamak için erkek arkadaşının evine gitti. Evde doğum günü kutlaması esnasında henüz netleşmemiş bir sebep sonrasında tüfek ateş aldı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi geldi. Sağlık ekipleri parmakları kopan 15 yaşındaki çocuğun olay yerinde öldüğünüt tespit etti. Atagül'ün 17 yaşında olan erkek arkadaşı U.K. ise gözaltına alındı. İlk ifadesinde tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia etti.

Sinir Krizi Geçirdiler

Cumhuriyet Savcısı'nın cesedi incelemek için geldiği olay yerinde jandarma ekipleri tarafından çok geniş güvenlik önlemleri alındı. 15 yaşındaki çocuğun cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Çocuğun yakınları ise olay yerine geldiklerinde sinir krizi geçirdiler. Yakınlarına ilk müdahale ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince gerçekleşti.