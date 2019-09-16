15 Yaşındaki Çocuk Baba Katili Oldu: Annesiyle Tartıştığı İçin Öldürdü!

Antalya'da 39 yaşındaki annesi Hatice B. ile tartışan babası 48 yaşındaki Halil İbrahim B.'yi sol koltuk altından 3 kez bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki lise öğrencisi tutuklandı.

Söz konusu olay Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi 1071 Sokak'ta yer alan iki katlı gecekonduda yaşandı. Turizm sektörü çalışanı olan Halil İbrahim B., bir yakını için bankaya giderek kredi çekti ve borç verdi. Kredi taksitlerinin ödenmemesinden dolayı Hatice B. , eşiyle tartışmaya başladı. Halil İbrahim B., "ödenmediyse ödenmesin, ben öderim" dedi ve eşine tepki gösterdi

Araya Oğulları Girdi

Bu esnada anne ve babasının tartıştığını gören 15 yaşındaki oğulları S.B., babasını annesine kızmaması gerektiği noktasında uyardı. Bu kez S.B. ve Halil İbrahim B. birbirine girdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte S.B. mutfaktan ekmek bıçağı alarak babasına saldırdı.

Sol koltuk altından 3 bıçak darbesi alan Halil İbrahim B. kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavga seslerini duyan komşuları tarafından yapılan ihbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri Halil İbrahim B.'ye kalp masajı yaptı ve hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise elinde bıçakla bekleyen 15 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı.

Polisteki ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.