16 Yaşındaki Çocuk Öz Abisi Tarafından Tecavüze Uğrayıp Hamile Kaldı!
Konya'da 10.sınıftayken kaldığı yurttan karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve hastanede hamile olduğu tespit edilen 16 yaşındaki H.E.'nin, 2 yıl boyunca 31 yaşındaki öz ağabeyi tarafından tecavüz edildiği öğrenildi.
Geçen yıl lise 2.sınıfta eğitim gören H.E., Mart ayında kaldığı öğrenci yurdunda karnının ağrıdığı şikayetiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde öğrencinin hamile olduğu ortaya çıktı. Doğumun da yaklaştığı anlaşılan H.E. hemen ameliyata alındı. Bebeğin karında sıvı yutması sebebiyle öldüğü belirlenirken, yapılan operasyon sonucunda bebek alındı.
Hastanede yaşanan olay savcılığa bildirildi. İfadesi alınan H.E., 2017 yılından itibaren öz ağabeyi R.E. tarafından tecavüze uğradığını anlattı. H.E., bu yıl yarıyıl tatilinde hamile kaldığını da anlattı.
Hamile Olmasına Rağmen Tecavüze Devam Etti
H.E.'nin ifadesiyle birlikte R.E. gözaltına alındı. Kız kardeşine tecavüz ettiğini itiraf eden R.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.E. ise devlet korumasına alındı.
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