16 Yaşındaki Çocuk Öz Abisi Tarafından Tecavüze Uğrayıp Hamile Kaldı!

Geçen yıl lise 2.sınıfta eğitim gören H.E., Mart ayında kaldığı öğrenci yurdunda karnının ağrıdığı şikayetiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde öğrencinin hamile olduğu ortaya çıktı. Doğumun da yaklaştığı anlaşılan H.E. hemen ameliyata alındı. Bebeğin karında sıvı yutması sebebiyle öldüğü belirlenirken, yapılan operasyon sonucunda bebek alındı.

Hastanede yaşanan olay savcılığa bildirildi. İfadesi alınan H.E., 2017 yılından itibaren öz ağabeyi R.E. tarafından tecavüze uğradığını anlattı. H.E., bu yıl yarıyıl tatilinde hamile kaldığını da anlattı.

Hamile Olmasına Rağmen Tecavüze Devam Etti

H.E., 2019 yılında yarı yıl tatili için eve gittiğini ve yine ağabeyinin tecavüzüne uğradığını da anlattı. Hamileliğiyle ilgili olarak da "Merak etme, ben halledeceğim bir şekilde" dediğini de anlattı. H.E. korktuğundan dolayı bu olanları kimseye anlatamadığını ifade etti.

H.E.'nin ifadesiyle birlikte R.E. gözaltına alındı. Kız kardeşine tecavüz ettiğini itiraf eden R.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.E. ise devlet korumasına alındı.