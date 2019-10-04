16 Yaşındaki Sevgilisine 11 Kişiyle Cinsel İstismarda Bulundu!

Karamürsel'de 16 yaşındaki R.G.'nin tecavüze uğradığı kişi tarafından başkalarıyla birlikte olmaya zorlandığı iddiaları üzerine bir vatandaş bu durumu geçen hafta Cumartesi günü polis ekiplerine bildirdi ve genç kızın yerini söyledi.

Adliyeye Sevk Edildiler

Polis ekipleri, R.G. ile ihbarcıyı alarak İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne getirdiler. R.G., polis ekiplerine yaşadığı her şeyi anlattı. R.G., verdiği ifadesinde 18 yaşındaki E.C. ile arkadaşlık kurudğunu ve ardından birliktelik yaşadığını açıkladı. R.G., E.C.'nin kendisine alkol ve uyuşturucu içirdiğini; 3 ay süresince kendi rızası olmadan başka erkeklerle para karşılığında birlikte olmaya zorladığını da ifade etti.

Polis soruşturma kapsamında R.G.'ye tecavüze bulunduğu iddia edilen toplam 14 kişinin kimlik tespitini yaptı. Bu esnada E.C.'nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan kaydının olduğu ve aranmasının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Karamürsel'de gerçekleştirilen operasyonda 14 kişiden E.C.'ninde aralarında yer aldığı 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı R.G. ise devlet koruması altına alındı.

11 Kişi Tutuklandı, 1 Kişi Serbest Bırakıldı

7 kişi sonrasında yakalann 5 şüpheli ile birlikte toplam 12 kişi adliyeye çıkarıldı. Savcılıkta alınan ifadeleri sonrasında hemen nöbetçi mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise serbest bırakıldı.