Son Dakika
Atatürk'ün Ankara'ya gelişine tanıklık eden fotoğraf sergisine büyük ilgi
Ankara Büyükşehir kapattı, Mamak sahip çıktı!
Kara araçları ve İHA’lar Telabyad’ın doğusunda
ALES sonuçları açıklandı
Ankara merkezli 3 ilde içki kaçakçılığı operasyonu
17. Dünya Atletizm Şampiyonası: 400 metrede altın madalya Eid Naser'in

16 Yaşındaki Sevgilisine 11 Kişiyle Cinsel İstismarda Bulundu!

Kocaeli Karamürsel ilçesinde, henüz 16 yaşındaki kıza uyuşturucu veren şahıs, talihsiz çocuğu tam 3 ay boyunca başka erkeklerle birlikte olmak için zorladı. Olaya yönelik 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gündem 04.10.2019, 10:45 Billdrt
16 Yaşındaki Sevgilisine 11 Kişiyle Cinsel İstismarda Bulundu!
banner63

Karamürsel'de 16 yaşındaki R.G.'nin tecavüze uğradığı kişi tarafından başkalarıyla birlikte olmaya zorlandığı iddiaları üzerine bir vatandaş bu durumu geçen hafta Cumartesi günü polis ekiplerine bildirdi ve genç kızın yerini söyledi.

Polis ekipleri, R.G. ile ihbarcıyı alarak İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne getirdiler. R.G., polis ekiplerine yaşadığı her şeyi anlattı. R.G., verdiği ifadesinde 18 yaşındaki E.C. ile arkadaşlık kurudğunu ve ardından birliktelik yaşadığını açıkladı. R.G., E.C.'nin kendisine alkol ve uyuşturucu içirdiğini; 3 ay süresince kendi rızası olmadan başka erkeklerle para karşılığında birlikte olmaya zorladığını da ifade etti.

Adliyeye Sevk Edildiler

Polis soruşturma kapsamında R.G.'ye tecavüze bulunduğu iddia edilen toplam 14 kişinin kimlik tespitini yaptı. Bu esnada E.C.'nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan kaydının olduğu ve aranmasının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Karamürsel'de gerçekleştirilen operasyonda 14 kişiden E.C.'ninde aralarında yer aldığı 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı R.G. ise devlet koruması altına alındı. 

11 Kişi Tutuklandı, 1 Kişi Serbest Bırakıldı

7 kişi sonrasında yakalann 5 şüpheli ile birlikte toplam 12 kişi adliyeye çıkarıldı. Savcılıkta alınan ifadeleri sonrasında hemen nöbetçi mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@