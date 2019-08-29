17 Yaşındaki Çocuk Annenin, 3 Aylık Bebeği Hayatını Kaybetti!
Adana'da 15 yaşında evlenen ve 17 yaşında anne olan çocuk gelin Fatma Amaye, bebeğini emzirdi ve ardından uyuttu. Sabah uyandığında bebeğin nefes almadığını gören çaresiz anne hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Adana'da 15 yaşında evlenen yabancı uyruklu bir kadının emzirerek uyuttuğu 3 aylık bebeğinin sabah cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, bebeğin gece yan yatırılmaması sebebiyle kusarak hayatını kaybetmiş olabilme ihtimali üzerine duruyor.
Söz konusu olay Adana Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaşandı. Suriye'de çıkan savaş sebebiyle Türkiye'ye kaçan 17 yaşındaki Fatma Amaye, 2 yıl önce 22 yaşındaki Mahmud Amaye ile evlendi. 15 yaşında evlenen genç kızın bundan 3 ay önce Yusuf ismini verdiği bir bebeği dünyaya geldi.
Kurtarılamadı
Kısa süre içerisinde olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri bebeğin kalbinin durduğunu tespit etti. Bebeğe müdahale edilse de ne yazık ki kurtarılamadı. Ölen bebeği, bebeğin amcası Halil Amaye kucağına alarak tekrardan eve götürdü. Bebekte herhangi bir dış müdahale bulunamazken, gece emzirdikten sonra yan yatırılmaması sebebiyle kusarak hayatını kaybettiği düşünülüyor. Bebek ardından otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Otopsi sonrasında bebek ailesince alınarak defnedildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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