18 Yaşındaki Genç Kızı Şaka Yaparken Öldürmüş!
Manisa, Yunusemre ilçesinde, 18 yaşındaki Gamze Kurt'un öldürülmesi olayıyla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30 yaşındaki Hüseyin Y.'nin şaka yapmak amacıyla silah doğrulttuğunu, fakat silahın kazara ateş aldığını söylediği belirtildi.
Fatih Mahallesi 4905 Sokak'ta Gamze Kurt'un yaşadığı müstakil evden dün sabah 08.00 civarında silah sesi geldi. Komşuları hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından hemen eve giden polis ve sağlık ekipleri, Gamze Kurt'un mutfakta kanlar içerisinde yattığını gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde talihsiz kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Şakalaşma Sonucu Olmuş
Konuyla ilgili hızlı bir şekilde soruşturma başlatan polis ekipleri, Gamze Kurt'un evde gece 17 yaşındaki kuzeni Gülsüm C., arkadaşları 28 yaşındaki Şerif Can ve 30 yaşındaki Hüseyin Y. ile birlikte olduğunu tespit etti. Aynı gün Gülsüm C. ve Şerif Can C. polis merkezine giderek teslim oldular. Hüseyin Y. ise otobüs terminalinde yakalandı.
Olay günü Şerif Can C.'nin evdeki pompalı tüfekle, Hüseyin Y.'nin ise av tüfeğiyle oynamakta olduğu, iki şüphelinin de silahlarını aynı anda Kurt'a doğrulttuğu tespit edildi. Bu esnada Hüseyin Y.'nin tuttuğu tüfeğin ateş aldığı ve Gamze Kurt'un direkt olarak başından yaralandığı açıklandı. Hüseyin Y ise ifadesinde şaka yapmak istediğini fakat silahın kazara ateş aldığını belirtti.
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