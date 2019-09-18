18 Yaşındaki Hamile Kadının Ayağına Çivi Battı, Hayatını Kaybetti!

Zonguldak'ta ayağına çivi batan henüz 2 aylık hamile olan 18 yaşındaki kadın hayata gözlerini yumdu. Fındık toplamak amacıyla ailesiyle birlikte Alaplı ilçesine gelen Aycan Kara, 12 gün önce fındık bahçesinde açlışırken ayağına çivi battı.

Ailesi tarafından ilçede bulunan hastaneye götürülen genç kadın tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilerek evine gönderildi. Ertesi gün çenesinde kasılma ve kilitlenme rahatsızlıkları meydana gelen Aycan Kara tekrardan hastaneye gitti. Ardından ise hastaneden Zonguldak Bülent Ecebit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Tetanos tanısıyla birlikte hemen yoğun bakım servisine alınan Aycan Kara, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı ve 11 günlük hayat mücadelesinden yenik çıktı.

Annenin hayatını kaybetmesiyle birlikte 2 aylık hamile olduğu bebeği de yaşamını kaybetti. Zonguldak BEÜ Tıp Faültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Dilek Okyay konuyla ilgili açıklama yaptı.

Aycan Kara'nın ayağına çivi batması şikayetiyle merkezlerine geldiğini ifade eden Okyay, geldiğinde kasılmalar yaşadığını; yaklaşık olarak 11 gün boyunca takip ettiklerini, ne yazık ki etkin tüm tedavilere rağmen hastanın hayata tutunmayı başaramadığını belirtti. Tetanosun ölüm oranı oldukça yüksek bir hastalık olduğunu açıklayan Okyay, o sebepten dolayı tüm vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Ölüm oranı yüksek olan tetanosun aşılamayla önlenebildiğini, etkin aşılanma ve erken sağlık kuruluşuna başvuru tetanos hastalığında çok önemlidir dedi.

Bu esnada İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Aycan Kara'nın ailesi tarrafından ilk götürüldüğü Alaplı Devlet Hastanesi'nde soğuk algınlığı tedavisi uygulandıktan sonra eve gönderildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.