19 Yaşındaki Genç Kız, Nikahsız Eşi Tarafından Canice Öldürüldü!

Adana Kozan'da meydana gelen söz konusu olayda, iddialara göre henüz 15 yaşındayken kendisinden 6 yaş büyük olan Sezer Ç. ile birlikte kaçıp beraber yaşamaya başlayan Melike Demirci, bu beraberlik sonucu bir kız çocuğu sahibi oldu. Çocukları olmasına rağmen nikahsız yaşamaya devam eden çift, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaıyordu.

Melike Demirci, 3 yaşındaki kızını alarak baba evine tekrardan gitti. Barışma talebinde bulunan Sezer Ç., Melike Demirci'yi konuşmak için eve çağırdı. Evlerin önünde konuşmaya başlayan çift tekrardan tartıştı. Sezer Ç. bu esnada üzerindeki bıçakla 19 yaşındaki talihsiz kadını 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı ve kaçtı.

Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

Çevredekiler tarafından yapılan ihbarın ardından hemen olay yerine gelen 155 polis ve 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Melike Demirci sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Demirci'nin cansız bedeni morga kaldırıldı, yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdiler.