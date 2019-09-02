2 Aylık Anne Korkunç Şekilde Can Verdi!

Bursa Yenişehir ilçesinde bundan 2 ay önce bebeğini kucağına alan 25 yaşındaki Pınar Kutlu, 5 katlı apartmanın 4. katından atlayarak yaşamına son verdi.

Söz konusu olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Evli ve 2 aylık kızı olan Pınar Kutlu, İbrahim Hakkı Bey Bulvarı'nda yer alan 5 katlı bir apartmanın 4. katında yer alan evinin balkonundan atlayarak hayatına son verdi. Kutlu'nun intihar ettiğini görenler hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdiler.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Pınar Kutlu'nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacak olan incelemeler sonrasında Yenişehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.