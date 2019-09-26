2 Yaşındaki Çocuğu Yaralı Halde Dere Kenarına Atmışlardı: Çarpıcı İddia

Söz konusu olay dün akşam saatlerinde Manyas'a bağlı Boğazpınar Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle sakinlerinden E.I. yapılan iddialara göre dere kenarında bir çocuğun hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Hemen çocuğun yanına yaklaşan E.I., çocuğun mahalle halkından Hasan Özel'in oğlu olduğunu gördü.

E.I.'nın durumu haber vermesi üzerine hemen olay yerine gelen Hasan Özel, yaralı olduğunu gördüğü çocuğunu kucağına alarak hemen hastaneye götürdü. Manyas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Manyas Jandarma Komutanlığı ekipleri, hastanye ağır yaralı olarak getirilen Alptuğ'un ölümünün şüpheli olmasından dolayı soruşturma başlattı. Dere kenarındaki görgü tanıklarının ifadesini de alan ekipleri, Alptuğ'un yaralı olduğu yerden kısa süre önce bir kamyonun çok hızlı bir şekilde geçtiğini öğrendiler.

Yapılan araştırmalar sonucunda kamyonu kullanan kişinin Hasan Özel'e durumu bildiren E.I.'nın oğlu F.I. olduğu tespit edildi. Bunun ardından hem E.I. hem de kamyon sürücüsü F.I. gözaltına alındı.