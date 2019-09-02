2 Yaşındaki Çocuğun Korkunç Ölümü!

Zeytinburnu'nda yer alan bir binanın 17.katından aşağı düşen henüz 2 yaşındaki küçük çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yer alan bir sitede yaşanan kahreden olayda iddialara göre Libyra uyruklu Saji Mahmut Issa Elkemaıtı isimli 2 yaşındaki kız çocuğu 18 katlı sitenin 17. katından aşağı düştü. Küçük kızın düştüğünü farkeden vatandaşlar hemen 112 acil sağlık ekipleri ve 155 polis ekiplerine haber verdiler.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaşındaki küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik çemberi oluşturan polis ekipleri uzun süre olay yeri incelemesi yaptı.

2 yaşındaki küçük çocuğun cansız bedeni yapılan incelemeler sonrasında Adli Tıp morguna götürüldü.