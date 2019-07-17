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2019 Yılında Merakla Beklenen Ay Tutulması Ne Zaman?

2019 Yılında Merakla Beklenen Ay Tutulması Ne Zaman, 16 Temmuz Ay Tutulması Türkiye’den İzlenebilecek! 2019 ay tutulması ne zaman, saat kaçta

Gündem 17.07.2019, 00:55 17.07.2019, 01:18 Emir Yılmaz

2019 Yılında Merakla Beklenen Ay Tutulması Ne Zaman?

Dünyanın en önemli doğa olaylarından biri olarak gösterilen ay tutulması 2019 yılında Türkiye’den de çıplak gözle izlenebilecek. Doğada insanlar tarafından ilgiyle takip edilen olayların başında ay ve Güneş tutulmaları ilk sırada yer almaktadır. Büyülü bir şekilde gerçekleşen ay tutulması ise 16 Temmuz 2019’da Türkiye’den de tüm vatandaşlar tarafından takip edilebilecek. Yüzyıllar boyunca insanalar üzerinde önemli etkilere neden olduğu düşünülen ay tutulması, bilimsel olarak da birçok farklı kuruluş tarafından anbean takip edilecek. Herhangi bir ekipman kullanmadan rahatlıkla takip edilebilen doğa olayları arasında ay tutulması ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle insanalar tarafından ay tutulmaları her zaman ilgiyle takip edilmiştir.

16 Temmuz’da saat 21.30 civarında başlaması düşünülen ay tutulması Türkiye’den de takip edilebilecek. Özellikle astronomiye merakı olan birçok kişi bu olayı canlı canlı takip edebilmek için şimdiden hazırlıklara başladı. Ay tutulmasının 00.30 itibariyle orta seviyeye geleceği ve 03.15 civarında da tutulmanın tamamlanacağı düşünülmektedir.

Tarih boyunca birçok kişiye ilham veren ve insanları büyüleyen bu doğa olayı, aynı zamanda birçok farklı teorinin ortaya atılmasında da etkili olmuştur. Özellikle bu ay tutulmasının burçlar üzerinde yaratacağı etki birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Yılda sadece iki defa gerçekleşen bu doğa olayında; ay, Güneş ve Dünya aynı hizaya gelerek, üç gezegenin yörünge düzlemleri birbiriyle çakışmaktadır. Belirli dönemlerde yaşanan bu olay insanların zaman içinde çeşitli hikâyeler uydurmasına neden olduğu gibi birçok önemli sanat eserinin de ortaya çıkmasında etkili olmuştur.    

16 Temmuz Ay Tutulması Türkiye’den İzlenebilecek!

2019 yılında gerçekleşecek olan ay tutulmasının Türkiye’den de takip edilebilecek olması birçok kişinin açık alanlarda şimdiden kamp kurmasına neden oldu. Ay, Güneş ve Dünyanın tek bir düzlem üzerine gelerek, üç gezegeninde tek bir doğru üzerinde buluşmasıyla oluşan ay tutulması, genellikle ortalama olarak yılda iki kere gözlemlenebilmektedir.

16 Temmuz ay tutulması yapılan tahminlere göre Türkiye saati ile akşam saat 21.30’dan sonra başlayacağı düşünülmektedir. Saat 00.30’a gelindiğinde ise ay tutulmasının tam orta seviyeye ulaşması ardından saat 03.15 civarında da ay tutulmasının tamamlanması düşünülmektedir. Ay tutulmasının gerçekleştiği sırada Ayın yaklaşık olarak %64’lük bir kısmının karanlıkta kalması beklenmektedir.

Ay tutulmasının astrolojik olarak burçlara etkisinin de bulanacağı düşünülmektedir. Özellikle tutulmadan bir gün önce ve sonrasında peş peşe önemli olayların yaşanması ve geçmişe dair birtakım sorunların yeniden ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilir.

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