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21 Yaşındaki Genç Babasının Cinsel Organını Kesti!
Aydın Efeler ilçesinde, ruhsal sorunları bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Onur S., 50 yaşındaki felçli yatalak babası Mehmet S. ile tartıştı. Tartışma sonrasında babasının cinsel organını keserek kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba Mehmet S. hemen tedavi altına alınırken, kesilen parçanın bulunamaması sebebiyle yerine dikilemedi.
Yakınları tarafından yapılan ihbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri geldi. Cinsel organı kesilen babayı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Hayati tehlikesi bulunan baba Mehmet S.'nin kesilen cinsel organının parçasına ulaşılamadığı için dikim işlemi yapılamadı. Polis ekipleri, olay sonrasında kaçan cani evladı her yerde arıyor.
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