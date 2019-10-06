21 Yaşındaki Genç Babasının Cinsel Organını Kesti!

Söz konusu olay dün sabah saatlerinde Tepecik Mahallesi'nde yaşandı. Bir süredir yatalak olan Mehmet S. yatağa bağımlı bir şekilde hayatını devam ettiriyordu. Yapılan iddialara göre Onur S., babasından kendilerine ait olan arsayı satmasını ve parasını kendine vermesini istedi. Bu sebepten dolayı babasıyla tartışmaya başladı. Onur S. tartışma esnasında cebinde bulunan bıçağı çıkarttı ve babasının cinsel organını kesti.

Yakınları tarafından yapılan ihbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri geldi. Cinsel organı kesilen babayı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Hayati tehlikesi bulunan baba Mehmet S.'nin kesilen cinsel organının parçasına ulaşılamadığı için dikim işlemi yapılamadı. Polis ekipleri, olay sonrasında kaçan cani evladı her yerde arıyor.