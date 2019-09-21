2,5 Yaşındaki Yusufun İlk Kez Duyduğu An Yürek Dağladı!

Çiftçilik yaparak ailesinin geçimini sağlamakta olan Kerem Kaçmaz'ın imkanları Yusuf'u evde tedavi etmek için yeterli olmadı. Bu kapsamda devreye hemen Sağlık Bakanlığı girdi. Bakanlık tarafından sağlanan imkanla birlikte Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemen ameliyat altına alınan 2.5 yaşındaki küçük Yusuf, sağlığına kavuştu. Takılan biyonik kulaklık sayesinde ilk kez dışarıdan gelen sesleri duydu.

Aile oldukça mutlu olurken, anne Kamile ve baba Kerem Kaçmaz ise yetkilileri teşekkür yağmuruna tuttu. Çocuğunun artık tüm seslere tepki verebildiğini ve bundan dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden baba duygu dolu anlar yaşadı.