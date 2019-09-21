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2,5 Yaşındaki Yusufun İlk Kez Duyduğu An Yürek Dağladı!
Van'da 140 kilometre uzaklıkta yer alan İran sınırındaki Çaldıran ilçesi Dilekli Mahallesi'nde ikamet eden ve doğduğu günden itibaren işitme bozukluğu engeliyle yaşayan 2.5 yaşındaki Yusuf'un ilk kez duyduğu anlar yürek dağladı.
Çiftçilik yaparak ailesinin geçimini sağlamakta olan Kerem Kaçmaz'ın imkanları Yusuf'u evde tedavi etmek için yeterli olmadı. Bu kapsamda devreye hemen Sağlık Bakanlığı girdi. Bakanlık tarafından sağlanan imkanla birlikte Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemen ameliyat altına alınan 2.5 yaşındaki küçük Yusuf, sağlığına kavuştu. Takılan biyonik kulaklık sayesinde ilk kez dışarıdan gelen sesleri duydu.
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