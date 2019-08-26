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250 Kişi Kadının Evine Taşlarla Saldırdı!

Bursa'da 250 kişilik bir grup, uyuşturucu satışı ve fuhuş yaptığı iddia edilen bir kadını ilk olarak linç etmek istedi. Ardından ise evini taş yağmuruna tuttu.

Gündem 26.08.2019, 11:56 Billdrt
250 Kişi Kadının Evine Taşlarla Saldırdı!

Bursa'da, 250 kişilik mahalle halkı, uyuşturucu satışı ve fuhuş yaptıkları iddiasıyla bir adam ve kadını ilk olarak darp ettiler. Ardından ise ellerindeki taşlarla evine saldırarak mahalleyi terk etmelerini istediler.

Yaralı olarak evde tutulmakta olan kadın ve erkek mahalleli dağıldığı anda polis ekiplerinin kontrolünde hemen hastaneye kaldırıldı.

Söz konusu olay Bursa Merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde yaşandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilmekte olan H.Ç. isimli kadın ve yanındaki S.G., bir grup mahalleli ile tartışmaya girdi. Tartışma sonucunda mahalle sakinleri hem kadını hem de yanındaki adamı darbettiler. Mahallelinin elinden kurtulmayı başaran H.Ç. ve S.G. kadına ait apartmanın 2.katına girerek kapıyı kilitlediker.

Taşlı Saldırı 

Bunun ardından kadına ait evin önünde toplanan yaklaşık 250 kişilik mahalle halkı, fuhuş yapan ve uyuşturucu satışı yapmakta olan kadının evine taşlı saldırı düzenledi. Olay sebebiyle bölgeye onlarca polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kadının evinin çevresinde birçok önlem aldı.

Milletvekiline Ulaştı 

Kalabalığın dağılmamakta ısrarcı olması ve ancak H.Ç. ile S.G.'nin evden çıkarılarak bir kez daha mahalleye dönmemek üzere dağılacaklarını belirten mahalle halkı, bölgeye ulaşan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin tarafından yapılan uzun uğraşlarr sonucunda ikna edildiler.

Çok Fazla Suç Kaydı Var

Vatandaşların ikna edilerek bölgeden uzaklaştırılmasıyla birlikte, çıkan arbede sonucunda yaralı olarak eve sığınan H.Ç. ve S.G. polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri sonrasında evden çıkarıldıklar ve bindirildikleri ambulansla birlikte Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. H.Ç.'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve çok fazla suç kaydı olduğu da tespit edildi. 

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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