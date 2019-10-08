26 Şehirde Deprem İçin Ansızın Alarm Verilecek!

AFAD, Türkiye'de modern afet yönetim sisteminin kurulmasında çok önemli bir kilomere taşı olarak kendini gösteren Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, 1 Ekim 11 Ekim tarihleri arasında Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı yapacak.

26 şehir ve ulusal düzeyde hizmet gruplarının katılımıyla birlikte yapılacak olan söz konusu tatbikatta, yerel ve ulusal düzeyde hizmet grubu planları, saha ekiplerinin tüm kapasite ve yetenekleriyle Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi'nin ne kadar işler olduğunun testi gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Soylu, AFAD Başkanı Güllüoğlu ve AFAD Üst Yönetimi tarafından eş zamanlı bir şekilde Ankara'da bulunan AFAD yönetim merkezinden bunun takibi yapılacak.