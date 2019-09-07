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33 Yaşındaki Annenin Acı Ölümü: Oğlunu Arıyordu!

Burdur Ağlasun ilçesinde üvey babasıyla tartışıp ardından ise evi terk etme kararı alan oğlunu aramaya başlayan anne, yaban domuzlarının yaklaşmaması için kurulan elektrik tellerine temas edince acı şekilde hayatını kaybetti.

Gündem 07.09.2019, 11:59 Billdrt
33 Yaşındaki Annenin Acı Ölümü: Oğlunu Arıyordu!

Burdur Ağlasun ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Oğlunu aramak için dışarı çıkan anne, komşusunun yaban domuzlarının yaklaşmaması için bahçesine kurduğu elektrikli tellere temas edince hayatını kaybetti.

Kiprit isimli köyde 33 yaşındaki Cennet İlkan'ın oğlu üvey babasıyla tartıştı ve evden çıktı. Akşam saatleri olmasına rağmen eve dönmeyen oğlunu merak eden İlkan dışarı çıkarak bahçe bahçe oğlunu aramaya başladı. Bu esnada komşusunun bahçesine giren İlkan, yaban domuzlarını uzaklaştırmak için kurulan elektrikli tellerle temas etti.

Sabah saatlerinde komşularınca yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulunan İlkan'ın, hemen olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği teslim edildi. Yürek burkan olayda yapılan incelemelerden sonra Cennet İlkan, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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